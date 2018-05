Governo M5s-Lega | Putin | “Dai politici italiani parole positive su sanzioni Paese

Governo M5s-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

Contratto di Governo Lega-M5s - parole e contenuti in un'analisi a raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto: diversi gli spunti di riflessione

Roma, 26 mag. (AdnKronos) – "Letto il cosiddetto 'contratto', letto il cosiddetto 'curriculum vitae', lette le dichiarazioni dei due cosiddetti 'leader' del nuovo polo bifronte, il problema non è tanto lo spread che si alza, ma fino a dove riusciranno i nostri eroi ad alzare la soglia del ridicolo". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi.

Roma 26 mag. (AdnKronos) – "Chi sta provando a formare il Governo dovrebbe rendersi conto che ogni azione o dichiarazione improvvida elettoralistica è una spinta al rialzo dello spread. Nessun complotto dei mercati, noi Italiani stiamo pagando la propaganda di Lega e M5S". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Gianni Pittella.

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe far saltare il Governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...

Governo M5s-Lega - Casaleggio : “Su Savona Conte e Mattarella troveranno ottima soluzione” : “Siamo fiduciosi di essere vicini a un cambiamento importante”, così Davide Casaleggio intervistato questa mattina al Wired Next Festival. A proposito della reticenza di Mattarella sul nome di Paolo Savona: “Il tema della formazione del Governo comunque è in mano a Conte e Mattarella ma sono fiducioso troveranno ottima soluzione”. A proposito dell’alleanza prosegue: “5Stelle e Lega molto diversi soprattutto ...

Contratto di Governo Lega-M5s - il vincitore in un'analisi del documento ai raggi X : Nel settore economia, lavoro, sviluppo emerge la visione di Stato interventista comune a Lega e M5s, con le proposte di reddito di cittadinanza, flat tax, riforma delle pensioni, investimenti ...

Governo - toto-ministri impazzito : Paolo Savona e l'effetto domino su Lega e M5s - chi rischia di saltare : Spiega il Giornale che se all'Economia dovesse finire Giancarlo Giorgetti , nel ruolo di sottosegretario alla Presidenza finirebbe all'altro leghista Lorenzo Fontana , mentre Nicola Molteni rischia ...

Governo - Fraccaro : “Salvini arrabiato? Tra M5s e Lega perfetta sintonia”. Il silenzio di Di Maio : Da una parte il silenzio di Di Maio, dopo l’irritazione di Salvini rivendicata su Facebook e condivisa dal leader pentastellato con un ‘like’ , dall’altra le parole del pentastellato Riccardo Fraccaro che confermano l’asse saldo tra M5s-Lega. Con il nodo Savona ancora irrisolto, resta un caso il post del segretario leghista su Facebook (“Sono davvero arrabbiato“). Uscendo da Montecitorio, il capo ...

Contratto di Governo M5s-Lega - la lotta agli evasori è solo una pia illusione : Nel Contratto di governo la riduzione dell’evasione fiscale è affidata solo alla “quasi” flat tax. Ma si prevede anche una riduzione degli accertamenti presuntivi e un provvedimento “salda e stralcia” (un condono?). Senza alcuna attenzione al recupero di efficienza dell’amministrazione fiscale. di Alessandro Santoro (Fonte: lavoce.info) Come ridurre l’evasione fiscale? Che cosa dovrebbe fare un governo che volesse ridurre l’evasione fiscale? ...

Governo M5S-LEGA - LISTA MINISTRI CONTE : NODO SAVONA/ Salvini "arrabbiato" - muro contro muro Colle-Lega : GOVERNO MS5-Lega, NODO ministero dell’Economia, SAVONA, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:10:00 GMT)

Governo Conte in bilico : ?M5S media con il Colle - Salvini tentato dallo «strappo» : Sul caso Savona pesa l'impatto Borsa. Al Quirinale ieri nessuno aveva intenzione di parlare. E già questo era un segno delle forti tensioni che restano sulla formazione del Governo dopo il braccio di ferro ingaggiato da Salvini contro il capo dello Stato. Il leader della Lega non ha intenzione di cedere, nonostante la mediazione del M5S che avrebbe proposto in alternativa Giorgetti al posto dell’economista anti euro...