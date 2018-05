GOVERNO M5S-LEGA | LISTA MINISTRI CONTE | NODO SAVONA Salvini arrabbiato | muro

GOVERNO - Fraccaro : “Salvini arrabiato? Tra M5s e Lega perfetta sintonia”. Il silenzio di Di Maio : Da una parte il silenzio di Di Maio, dopo l’irritazione di Salvini rivendicata su Facebook e condivisa dal leader pentastellato con un ‘like’ , dall’altra le parole del pentastellato Riccardo Fraccaro che confermano l’asse saldo tra M5s-Lega. Con il nodo Savona ancora irrisolto, resta un caso il post del segretario leghista su Facebook (“Sono davvero arrabbiato“). Uscendo da Montecitorio, il capo ...

Contratto di GOVERNO M5s-Lega - la lotta agli evasori è solo una pia illusione : Nel Contratto di governo la riduzione dell’evasione fiscale è affidata solo alla “quasi” flat tax. Ma si prevede anche una riduzione degli accertamenti presuntivi e un provvedimento “salda e stralcia” (un condono?). Senza alcuna attenzione al recupero di efficienza dell’amministrazione fiscale. di Alessandro Santoro (Fonte: lavoce.info) Come ridurre l’evasione fiscale? Che cosa dovrebbe fare un governo che volesse ridurre l’evasione fiscale? ...

GOVERNO Conte in bilico : ?M5S media con il Colle - Salvini tentato dallo «strappo» : Sul caso Savona pesa l'impatto Borsa. Al Quirinale ieri nessuno aveva intenzione di parlare. E già questo era un segno delle forti tensioni che restano sulla formazione del Governo dopo il braccio di ferro ingaggiato da Salvini contro il capo dello Stato. Il leader della Lega non ha intenzione di cedere, nonostante la mediazione del M5S che avrebbe proposto in alternativa Giorgetti al posto dell’economista anti euro...

GOVERNO : Calenda - resistenza civile a Lega-M5S - no paura voto : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “L’agenda Salvini/Di Maio e’ oramai chiara, mira a portare l’Italia fuori dall’Europa e dall’Occidente distruggendo le istituzioni e 70 anni di storia. Bisogna creare un fronte civile di resistenza a questo progetto mobilitando il paese. E non aver paura delle elezioni”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda che ribatte poi così a un utente che lo sollecita sulla questione ...

GOVERNO M5S-LEGA - CONTE HA INCONTRATO MATTARELLA/ Tweet di Salvini - accordi di nuovo in bilico? : GOVERNO M5S-LEGA, Totoministri del Premier CONTE: oggi niente elenco, slitta a domani? Matteo Salvini e Luigi Di Maio confermano Paolo Savona all'economia, il Colle frena(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:24:00 GMT)

GOVERNO - Conte al Colle dopo il vertice con M5S e Lega. Salvini : «Sono davvero arrabbiato» : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Articolo Der Spiegel contro l'Italia e GOVERNO Lega- M5S : 'Italiani scrocconi' : Una delle ultime volte in cui l’Italia si trovò ad assistere ad un attacco di questo tipo dai media tedeschi era probabilmente il 2006. In quel caso, però, si parlava di calcio e lo spauracchio italiano non garantì una buona sorte alla Germania. Stavolta il magazine tedesco che va giù duro è il Der Spiegel e lo fa in maniera scientifica, poiché le accuse arrivano in maniera diretta e relativa alla formazione del nuovo governo. Der Spiegel: ...

Lega-M5S - svolta internazionale Macron "tende la mano" a Conte "Nessun pregiudizio sul GOVERNO" : Il presidente francese, Emmanuele Macron, ha detto che "vuole tendere la mano al nuovo governo" italiano. Nell’entourage del presidente francese si percepisce impazienza in vista delle prossime scadenze su cui Roma è clamorosamente assente... Segui su affaritaliani.it

GOVERNO - Conte da Mattarella. M5S e Lega insistono su Savona : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, a quanto si apprende da fonti...

GOVERNO M5s-Lega - Cazzola : “Sono schifato e depresso. Mi darei fuoco come Ian Palach. Spero di morire presto” : “Governo M5s-Lega? Sono così tanto depresso e schifato che, se avessi un po’ di coraggio, prenderei una tanica di benzina e mi darei fuoco in piazza Maggiore come Ian Palach“. Sono le parole shock pronunciate dall’economista Giuliano Cazzola, commentando, a L’Aria che Tira (La7), il nuovo Governo. “Voglio ricordare all’imprenditore Scordamaglia (Presidente di Federalimentare, ndr)” – continua ...

GOVERNO - M5S e Lega insistono su Savona all'Economia : Il premier incaricato Giuseppe Conte, lavora alla squadra dei ministri ma i nodi da sciogliere restano molti, apartire da quello del Tesoro, il più complicato da risolvere. Stamani...