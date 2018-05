Governo | Lupo Pd | da ‘maggioranza di contratto’ critiche irrispettose a Mattarella

meteoweb.eu

: Governo, Di Maio: “In bocca al lupo a Conte. Farà volare l’Italia”. Poi rivendica lo Sviluppo Economico per il M5s - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “In bocca al lupo a Conte. Farà volare l’Italia”. Poi rivendica lo Sviluppo Economico per il M5s - Nicola04663717 : @matteosalvinimi Un #grosso in bocca al lupo al nuovo governo!! Sará un’impresa non andare tutti dal culo con il mo… - lupo_09 : Ma quando lavoravi al FMI o da sottosegretario all'economia nel governo #Letta non la pensavi così...ti ricordi i l… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica ha esercitato, e sta esercitando, le sue funzioni in modo impeccabile, nel puntuale rispetto della Costituzione. Gli attacchi e leche le forze della ‘maggioranza di contratto’ gli stanno indirizzando, oltre ad essere ingenerosi ed irrispettosi, denotano una profonda ignoranza delle prerogative costituzionali del presidente, se non addirittura una deliberata volontà di superarle”. Lo dice il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe. “Il Partito Democratico ‘ aggiunge – nel prepararsi al congresso, deve ritrovare l’unità e la forza per svolgere una sana opposizione e per tutelare ad alta voce i principi della democrazia e della Costituzione”. L'articolo(Pd), da ‘maggioranza di contratto’...