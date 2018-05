Governo : Lupo (Pd) - da ‘maggioranza di contratto’ critiche irrispettose a Mattarella : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica ha esercitato, e sta esercitando, le sue funzioni in modo impeccabile, nel puntuale rispetto della Costituzione. Gli attacchi e le critiche che le forze della ‘maggioranza di contratto’ gli stanno indirizzando, oltre ad essere ingenerosi ed irrispettosi, denotano una profonda ignoranza delle prerogative costituzionali del presidente, se non addirittura una ...

Governo LEGA-M5S - CONTE PREMIER INCARICATO DA MATTARELLA/ L'in bocca al lupo di Di Maio : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S , MATTARELLA dà incarico a Giuseppe CONTE al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di GOVERNO ". Salvini e Di Maio , "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:38:00 GMT)

Governo - Di Maio : “In bocca al lupo a Conte. Farà volare l’Italia”. Poi rivendica lo Sviluppo Economico per il M5s : “In bocca al lupo a Giuseppe Conte, l’avvocato difensore del popolo italiano. Ascoltate e diffondete le sue parole! Il cambiamento non è mai stato così vicino!”. Così su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5S, esprimendo soddisfazione per l’incarico di formare il Governo conferito dal Presidente Sergio Mattarella al professor Giuseppe Conte. E, continua: “avrà la possibilità di far volare questo paese, ...