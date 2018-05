Governo | l' ultimatum di Lega e M5S | O si chiude o si torna al voto

ilgiornale

(Di sabato 26 maggio 2018) O Savona o si muore. Sembra questo il messaggio che Matteo Salvini invia al Colle (e a chi intende porre veti) sulla partita del ministero dell'Economia: "Io ho detto 'O si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". E lo stesso fa, a ruota Luigi Di Maio da Terni: "Abbiamo già perso troppo tempo, o sientro 24 ore e siamo messi nelle condizioni di poter cominciare a lavorare o lasciamo perdere". Il Colle è avvisato.I due leader parlano da due luoghi molto distanti eppure sembrano ancora allineati nel non cedere aiveti di Mattarella sul professore anti euro. Il segretario è alla festa dellaa Martinengo, in provincia di Bergamo. A chi gli chiede come procede la trattativa sul, non si lascia pregare e risponde: "Sicuramente non sono nato per tirare a campare - ...