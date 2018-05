Governo : Fratoianni - programma segnato pesantemente dalla destra : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Questo Governo non ci piace, noi saremo all’opposizione di un Governo il cui programma ha pesantemente il segno della destra ”. Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni , prima di partecipare all’assemblea nazionale di Liberi e uguali a Roma.‘Saremo all’opposizione -ha aggiunto- in Parlamento e nel Paese. Ci opporremo a qualunque iniziativa che ...

Governo : Fratoianni - Pd confuso - serve opposizione incisiva : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Ora abbiamo bisogno di incontrarci in maniera più ampia, noi tutti che abbiamo contribuito alla campagna elettorale di Liberi e Uguali: per confrontarci su come cambiare e correggere gli errori del passato, discutere di quanto sta accadendo e definire insieme il percorso per il nostro impegno politico presente e futuro. E lo faremo nell’assemblea nazionale aperta di Liberi e Uguali, che si terrà ...