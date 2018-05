Governo | è braccio di ferro su Savona all' Economia L' ira di Salvini | Sono davvero

Governo - braccio di ferro su Savona. Conte al Colle ma senza lista. Salvini : sono arrabbiato : Il premier incaricato a colloquio con Mattarella per sbloccare lo stallo su una delle caselle chiave del nuovo Governo:?quella di ministro dell’Economia. Di Maio, e soprattutto Salvini, insistono infatti sul nome di Paolo Savona nonostante le perplessità del Colle. E da Conte non sono state fornite al Quirinale indicazioni sui tempi per la presentazione della lista dei ministri. «sono davvero arrabbiato», scrive a tarda sera il leader della ...

Governo - i tempi si allungano. Braccio di ferro su Savona : Proprio perché non si dica che si perde ulteriore tempo per colpa del Quirinale, ieri sera il presidente della Repubblica ha annullato tutti gli appuntamenti di oggi. Chiuso nel suo ufficio, Sergio ...

Governo : Conte premier - ora braccio di ferro sull'economia : E proprio sull'economia si annuncia battaglia : la Lega insiste sul nome di Paolo Savona, economista esperto e capace che però da anni ha virato su posizioni fortemente critiche su Unione e Euro. ...

Governo M5S-Lega - braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

Governo - braccio di ferro col Colle su Savona l'eurocritico : Il nome lo avrebbe pronunciato Matteo Salvini. Al Quirinale ieri non si è parlato di ministri, ma un accenno, uno soltanto, sarebbe stato fatto: Paolo Savona. Per il leader leghista la scelta dell'...

Governo Lega-M5S - accordo sul premier : pronto Conte. Braccio di ferro sul Tesoro : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia di domenica a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Circolano i nomi della possibile squadra di ministri. Conte a Palazzo Chigi, Giampiero Massolo verso gli Esteri. Braccio di ferro sul Tesoro, dove la Lega vorrebbe Paolo Savona. Attesa per le mosse del Colle...

Vincenzo Spadafora - il braccio destro di Luigi Di Maio che fa esplodere il M5s : se va lui nel Governo - è finita : Malumori nel Movimento 5 Stelle per il possibile ingresso nel governo di Vincenzo Spadafora . Tra gli eletti M5S, riferiscono fonti pentastellate, la nomina a ministro del braccio destro di Luigi Di ...

In Rete dubbi e paure della base M5s per l'abbraccio di Governo con Salvini : Se faRete favori a Berlusconi, alle sue aziende e al mondo che persone come lui rappresentano, perdeRete immediatamente la mia fiducia e sicuramente quella della maggioranza di chi vi sostiene. Se ...

Braccio di ferro sul nome del premier : il Governo "legastellato" non è così vicino : Via libera di Silvio Berlusconi al governo "legastellato". Arriva nella serata di mercoledì l'ok di Forza Italia "all'...

Pd diviso in due : il braccio di ferro in direzione per decidere chi comanda. E il Governo esce di nuovo dall’agenda (forse) : L’ha già detto Franceschini e al Quirinale lo hanno già capito da domenica sera: la direzione nazionale del Pd in programma oggi è stata fissata per decidere un eventuale dialogo con i Cinquestelle e invece parlerà di nuovo della convivenza dentro al partito. Non c’è più sul tavolo il mandato a Maurizio Martina per parlare con Luigi Di Maio. C’è, invece, la stessa investitura del vicesegretario da reggente che duri fino almeno ...

Governo M5s-Pd - Salvini : “Pronti a scendere in piazza”/ Abbraccio con Berlusconi : “Nessuno ci dividerà” : Governo M5s-Pd, Renzi verso il no: l'ex segretario propenso a rifiutare ogni tipo di trattativa. Intanto nel centrodestra Salvini continua a lanciare frecciate a Berlusconi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Aspettando il Friuli - abbraccio Berlusconi-Salvini per mostrare unità : 'In piazza se Governo M5s-Pd' : Domani il voto nella regione. E se il Cavaliere si dice pronto a cercare i voti in Parlamento, il leader della coalizione alza i toni: 'è una follia un governo tra Pd e Cinquestelle', pronti alla ...

Il braccio di ferro Salvini-Di Maio sotto il pressing del Governo istituzionale : Alla fine la scelta del capo dello Stato di dare un mandato mirato (solo tra centro-destra e 5 Stelle) e tempi brevi (fino a oggi) all’esplorazione di Elisabetta Casellati sta...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini-Di Maio - braccio di ferro per il Governo - 20 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio-Salvini, consultazioni, formazione nuovo Governo in alto mare. Incontro Macron-Merkel su futuro Europa.