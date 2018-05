Governo | Conte riceve chiamata di Macron | parlato di politiche Ue

GIUSEPPE CONTE : “DA MACRON CHIAMATA PER AUGURI AL Governo”/ Premier incaricato : “Spero di incontrarlo presto” : GIUSEPPE CONTE, presidente del Consiglio 2018 incaricato del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times. MACRON oggi lo ha chiamato per fargli gli AUGURI(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:20:00 GMT)

Conte : da Macron telefonata per fare gli auguri al Governo : Roma, 26 mag. , askanews, - Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte ha ricevuto questo pomeriggio una telefonata di auguri dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo scrive lo stesso ...

Governo - Salvini (Lega) : “Stasera darò i nomi dei ministri a Conte. Basta passi indietro” : “La Lega è a disposizione degli italiani, ma se qualcuno ci rimproverasse che qualcuno dei nostri ministri fa troppo l’interesse degli italiani e troppo poco l’interesse di qualche lobby europea e allora no. Abbiamo già fatto troppi passi indietro”. Con queste parole Matteo Salvini sabato pomeriggio ha dato un aggiornamento del caso Savona. “passi indietro ne abbiamo fatti 18 e la Lega ha rinunciato a tutto quello ...

Governo - Salvini : "Stasera a Conte la lista ministri leghisti. Se salta è frattura con gli italiani" : Fonti Lega: nessun piano B rispetto a Savona Non c'è "alcun piano B" all'ipotesi di Paolo Savona all'Economia e, se permane questo "veto molto forte", il Quirinale "si prenderà la responsabilità di ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Il Codacons lancia l'allarme : "Costerà 337 euro per ogni famiglia"

Governo - Conte cerca l’ultima mediazione. Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio FdI : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S...

Governo - Conte al lavoro - ma resta stallo : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", ha scritto su Twitter Matteo Salvini . "Un'italexit è assolutamente improbabile . L'Europa è ...

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. Conte vede Giansanti - candidato agli Esteri : ... 'Ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il presidente del Consiglio incaricato - ha scritto l'esponente M5s - ma porre veti sul ministro dell'Economia, malgrado ...

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ L'avvertimento di Moody's su Quota 100 e Quota 41

Davide Casaleggio : "Savona? Tema del Governo in mano a Conte e Mattarella" : ... sisTema operativo del M5S, che poi non si è sbilanciato sulle problematiche per il nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia: "Il Tema del governo è in mano a Conte e Mattarella". "Non ho mai ...

Fico : "La squadra di Governo? Tocca a Conte e al Colle" : In questo duello per la poltrona di via XX Settembre tra M5s-Lega e Quirinale, arriva il commento del presidente della Camera, Roberto Fico. Il numero uno di Montecitorio di fatto ha mandato un messaggio chiaro al suo stesso partito e al Carroccio che fanno il tifo per l'euroscettico Savona: "Questa è un'interlocuzione tra il Presidente della Repubblica e il presidente incaricato, lasciamo a loro. Poi vediamo. Io spero che si vada avanti". Sulla ...

Contratto di Governo Lega-M5s - parole e contenuti in un'analisi a raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto: diversi gli spunti di riflessione