Governo | Conte | ' La riserva? Stiamo lavorando'

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il Governo Conte - Meloni : 'Pronti ad aiutare Salvini' : 26 mag 11:01 Meloni: "Su Savona ministro Economia Fdi offre il suo aiuto" "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo ...

Governo - il premier Conte : «La riserva? Stiamo lavorando» : «Stiamo lavorando». Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha risposto - lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera - ai giornalisti che gli...

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il Governo Conte : E torna quindi lo spettro delle elezioni visto che né Lega, né M5s sono disponibili ad offrire un altro nome per il dicastero dell'Economia. Anche perché un altro nome innescherebbe un risiko nel ...

Governo M5S-LEGA - LISTA MINISTRI CONTE : NODO SAVONA/ Salvini "arrabbiato" - muro contro muro Colle-Lega : GOVERNO MS5-Lega, NODO ministero dell’Economia, SAVONA, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:10:00 GMT)

Governo Conte in bilico : ?M5S media con il Colle - Salvini tentato dallo «strappo» : Sul caso Savona pesa l'impatto Borsa. Al Quirinale ieri nessuno aveva intenzione di parlare. E già questo era un segno delle forti tensioni che restano sulla formazione del Governo dopo il braccio di ferro ingaggiato da Salvini contro il capo dello Stato. Il leader della Lega non ha intenzione di cedere, nonostante la mediazione del M5S che avrebbe proposto in alternativa Giorgetti al posto dell’economista anti euro...

Conte si pianta sul traguardo Il suo Governo è già in crisi : Il premier incaricato Giuseppe Conte si ferma a un passo dal traguardo ma strappa al governo Amato il record della "crisi" più lunga della storia repubblicana.La giornata di oggi segna il sorpasso: 83 giorni dalle elezioni senza un nuovo esecutivo. A quasi 12 settimane dal voto manca il successore di Paolo Gentiloni. Esattamente un giorno in più di quelli che occorsero nel 1992, nella bufera di Tangentopoli, per vedere la nascita il 28 giugno ...

Il Governo Conte è già un pericolo per l'Italia : Mentre a Roma si valuta se mettere o no alla guida del ministero dell'Economia del settimo paese più industrializzato del mondo un professore colto e raffinato che sull'euro ha però le stesse idee di ...

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ In attesa di Quota 100 Fisascat combatte per il part-time verticale : RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE. Quota 41 e Quota 100 favoriscono gli uomini del Nord. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:27:00 GMT)