Governo Conte | la Lega non cede | o Savona ministro o ritorno al voto Meloni | “Da

(Di sabato 26 maggio 2018) Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook tre parole (“Sono davvero arrabbiato”), con il like di Luigi Di Maio a testimoniare di come l’alleanza trae M5s sia più che mai salda. Almeno ufficialmente. Perché se il braccio di ferro con il Colle era e resta quello sull’economista euroscettico Paoloal ministero del Tesoro, è altrettanto vero che in casa grillina inizia ad avanzare il sospetto che Matteo Salvini voglia far saltare il banco, magari per ...