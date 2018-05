Governo | Boldrini | solidarietà a Mattarella | pressione partiti così mai vista

Matteo Salvini umilia Laura Boldrini : 'Governo maschilista' - 'Ma ancora parla?'. E la presidenta minaccia : Ma ancora parla??? pic.twitter.com/24e4Kbzwu3 — Matteo Salvini , @MatteoSalvinimi, 25 maggio 2018 La Boldrini, alla ricerca di notorietà social nella sua seconda , deludente, vita politica lontano ...

Boldrini contro Salvini : “Al Governo leader maschilisti”. Il capo della Lega : “Ma ancora parli?” : Scontro a distanza tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera, durante un convegno, ha accusato: "Al governo leader maschilisti".. Pronto il botta e risposta su Twitter: "Ma ancora parla?!", scrive Salvini. "ancora parlo?!? Non è che l'inizio, fattene una ragione", replica Boldrini.Continua a leggere

Governo - Boldrini : “Salvini agli Interni non mi spaventa - ma non è adatto. È solo politico spregiudicato” : “Credo che Matteo Salvini non abbia le competenze necessarie per gestire il Ministero degli Interni. Non conosce molte cose, non ha mai avuto un’esperienza diretta in un’amministrazione. Mi dispiacerebbe che l’Italia fosse annoverata nella lista dei paesi razzisti, nel contratto non c’è una riga destinata all’integrazione. Patrocinio gay pride negato dalla Regione Lombardia? Penso sia una decisione miope, ...

Boldrini contro Salvini e Di Maio : "Al Governo leader maschilisti" : "Nel nuovo governo rischiano di entrare dei leader di partito che si vantano di essere maschilisti". Nel corso dell'intervento al convegno Donne costituenti alla Camera del Lavoro di Milano, Laura Boldrini è tornata ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che in queste ore stanno formando il governo, accusandoli, appunto, di vantarsi di "essere maschilisti" e di portare "avanti il maschilismo come una bandiera".Durante ...

Boldrini : 'Con questo Governo rischiamo una perdita di reputazione' : L'ex presidente della Camera spiega al quotidiano spagnolo La Razon la sua visione sugli scenari politici italiani. Molto pessimista per quanto riguarda i rapporti con il G7 e l'Europa, giudizio negativo sul programma. E ricorda alla sinistra la necessità di un nuovo Big Bang

Governo - Boldrini : “Conte? Coraggioso - dovrà fare l’esecutore. Centrosinistra? Reinventare ex novo modo di fare politica” : “Conte non lo conosco ma ha una bella dose di coraggio, perché dovrà fare l’esecutore“. Così Laura Boldrini, ex presidente della Camera, deputata di LeU, sulla nomina del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. E su Roberto Fico, con le mani in tasca durante l’inno d’Italia: “Se voleva farsi notare ci è riuscito. È il suo stile, che io non condivido e come me credo neanche molti ...

Laura Boldrini : "Con il Governo M5s-Lega abbiamo dei leader che si vantano di essere maschilisti" : "abbiamo leader politici, che oggi rischiano di diventare riferimenti di governo, che si vantano di essere maschilisti e lo portano avanti come una bandiera". Lo ha sottolineato Laura Boldrini, esponente di Liberi e Uguali, parlando del nuovo governo alla Camera del lavoro di Milano ad un convegno dedicato alle donne costituenti.Commentando il contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 Stelle la ex presidente della Camera ha poi ...

Governo - Boldrini : “Nel contratto dimenticate le donne. Progressisti che hanno votato M5s hanno preso cantonata” : “Sto studiando il contratto di Governo, non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, partecipando al presidio in difesa della Casa internazionale delle donne di Roma. “Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma ...

Governo : Boldrini - Di Maio e Salvini ci hanno fatto perdere più di due mesi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Di Maio e Salvini ci hanno fatto già perdere più di due mesi. Ma ancora non gli è chiaro che il premier non è un fantoccio, mero esecutore del loro improbabile programma? Ma quale persona seria può accettare loro condizioni? Lo afferma Laura Boldrini. L'articolo Governo: Boldrini, Di Maio e Salvini ci hanno fatto perdere più di due mesi sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Boldrini : sicurezza sul lavoro deve essere priorità nuovo Governo : Roma – Di seguito le parole apparse sul Facebook di Laura Boldrini. “Ci risiamo. Purtroppo ancora morti sul lavoro. A Crotone questa mattina due vittime e un ferito grave. Dall’inizio dell’anno sono oltre 150 le persone che hanno perso la vita mentre svolgevano la loro attività. È chiaro che siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale”. “Per questo motivo mi auguro che il dibattito in corso tra le ...