Governo | agli Esteri l' ambasciatore Pasquale Salzano Amico di Di Maio

Governo - Boldrini : “Salvini agli Interni non mi spaventa - ma non è adatto. È solo politico spregiudicato” : “Credo che Matteo Salvini non abbia le competenze necessarie per gestire il Ministero degli Interni. Non conosce molte cose, non ha mai avuto un’esperienza diretta in un’amministrazione. Mi dispiacerebbe che l’Italia fosse annoverata nella lista dei paesi razzisti, nel contratto non c’è una riga destinata all’integrazione. Patrocinio gay pride negato dalla Regione Lombardia? Penso sia una decisione miope, ...

Governo - Boldrini : “Salvini agli Interni mi spaventa - non ha le competenze adatte. È solo politico spregiudicato” : “Credo che Matteo Salvini non abbia le competenze necessarie per gestire il Ministero degli Interni. Non conosce molte cose, non ha mai avuto un’esperienza diretta in un’amministrazione. Mi dispiacerebbe che l’Italia fosse annoverata nella lista dei paesi razzisti, nel contratto non c’è una riga destinata all’integrazione. Patrocinio gay pride negato dalla Regione Lombardia? Penso sia una decisione miope, ...

Dalla flat tax al decreto taglia-leggi : le prime mosse del Governo : Delle pensioni abbiamo detto ieri: stop all’Ape Sociale, ripristino dell’opzione donna e quota 100 (ma per quest’ultima...

Riforma pensioni Governo Conte/ Il taglio di quelle d'oro "annullato" dalla flat tax (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Il taglio di quelle d'oro annullato dalla flat tax. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:32:00 GMT)

Governo Conte : dal Misto e dagli autonomisti arrivano 9 voti in più in Senato : Il Senatore Maurizio Buccarella, del gruppo Misto del Senato, ha assicurato a Giuseppe Conte il sostegno di almeno quattro componenti

Governo - spread sfonda il muro dei 200 punti. A Piazza Affari soffrono i titoli dei bancari : Mps maglia nera : Lo spread fra Btp e Bund è tornato sopra quota 200 punti base, toccando i 201,2, per poi ripiegare attorno ai 198. Si tratta dei massimi da giugno scorso, un picco raggiunto anche nella giornata di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano ha toccato il 2,46% nel giorno in cui il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe tornare al Quirinale per presentare la lista dei suoi ministri al presidente della Repubblica, Sergio ...

Mattarella : "Basta diktat sul Governo" | Battaglia su Savona all'Economia : Tensione tra il Colle e i premier ombra sui nomi dei ministri, in particolare su Savona. Dopo le consultazioni, il dietrofront di Di Maio: "Decidono Conte e Mattarella". Il premier incaricato: "Consultazioni proficue, lista". Incontri con i truffati dalle banche: "Saranno risarciti".

Governo - i grillini si scannano su Giampiero Massolo agli Esteri : Non c'è solo Paolo Savona , tra i nomi 'in bilico' nella formazione del Governo Lega-M5S che sarà. L'altro nome 'pesante' è quello di Giampiero Massolo , una vita spesa tra diplomazia e Palazzo Chigi ...

Governo - ecco le prime misure : dalla pace fiscale al taglio ai costi politica : C'è un motivo se Di Maio pare diretto al ministero del Lavoro e la Lega invece punta a Interni e Economia. ' Quello è un ambito nel quale vogliamo lavorare in maniera molto forte perchè tra crisi di ...

Governo : Conte Premier - battaglia sull'eurocritico Savona all'economia. Ipotesi Giorgetti : Chi è Savona Laureato in Economia nel 1961, specializzato al Mit di Boston, entrato nell'ufficio studi della Banca d'Italia, direttore generale di Confindustria e tra i fondatori dell'università ...

Verso il Governo - prima «scossa» con taglia-leggi e pensioni : Ipotesi decreto estivo per le priorità del Governo: subito i centri per l'impiego. Il nodo pace fiscale...

Governo - ultime trattative sui ministri : battaglia sull'Economia. E si riapre la partita degli Esteri : «Il ministro dell'Economia sarà Savona», ha ribadito Giancarlo Giorgetti. E il Movimento è allineato: «Non vogliamo subire i diktat di nessuno». In realtà la pressione su Savona rimane alta. L'...

Di Battista avverte il Colle : "Non freni il Governo voluto dagli italiani" | E' polemica : Rincara la dose il padre di Alessandro, Vittorio, che consiglia Mattarella: "Fai il tuo dovere e non avrai seccature". Immediate le reazioni: "Qui si scherza con il fuoco"

"Il Governo è un'accozzaglia : Dario Fo si vergognerebbe del M5S alleato della destra" : "Il voto al Governo M5S-Lega? Uno. Non gli do zero perché almeno il Governo dovrebbe partire". Giudizio netto sull'esecutivo nascente da parte di Erri De Luca, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro."Lei era un sostenitore dei Cinquestelle...". "Si, e più di me lo era Dario Fo. Ora lo farebbero vergognare per quanto si sono spostati a destra. ...