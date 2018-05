Blastingnews

: Gossip: Fabrizio Corona prende in giro Iannone ed elogia Belen Rodriguez… - zazoomblog : Gossip: Fabrizio Corona prende in giro Iannone ed elogia Belen Rodriguez… - notizie_star : Gossip Fabrizio Corona umilia Nina Moric a Verissimo ecco il motivo: -

(Di sabato 26 maggio 2018)è tornato in assoluta liberta' VIDEO e adesso può rilasciare anche delle interviste.allora che questo sabato pomeriggio l'ex re dei paparazzi sara' ospite in studio a, il talk show condotto da Silvia Toffanon dove si raccontera' per la prima volta in esclusiva dopo la tremenda esperienza del carcere. Una chiacchierata molto intensa e profonda, durante la quale non manchera' un commento disu quello che è accaduto nelle ultime settimane a. Il duro attacco dicontrodopo il Grande Fratello 15 Per chi non lo sapesse, infatti, laè tornata in televisione al Grande Fratello 2018 per avere un confronto diretto con il suo ormai ex fidanzato Luigi Favoloso, che all'interno della casa di Cinecitta' ne ha combinate di tutti i colori, arrivando quasi a tradire la sua compagna con un'altra concorrente di questa ...