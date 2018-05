Google e Facebook accusate di aver violato il GDPR | chieste sanzioni da miliardi di euro

Google e Facebook dominano il traffico online in Italia. Dobbiamo affrontare il problema : Secondo ComScore, la distribuzione delle Audience Internet in Italia a livello giornaliero è dominata da Facebook e Google che raggiungono un’audience superiore a quella di tutti gli altri player di mercato. Non solo ma l’ampia diffusione delle app mobili dei due principali player è schiacciante, dato che le 10 prime app per numero di utilizzatori appartengono tutte proprio a Google e Facebook. Il fenomeno di spostamento del traffico sui device ...

Aborto - referendum in Irlanda : stop a inserzioni pro e contro su Facebook - Google e YouTube : Niente più inserzioni a favore o contro l’Aborto. Facebook, Google e YouTube si cuciono la bocca in vista del referendum del 25 maggio, quando l’Irlanda andrà alle urne per decidere se abrogare l’ottavo emendamento, la legge approvata nel 1983 che sancisce l’illegalità dell’interruzione della gravidanza. A partire dal 10 maggio il più grande motore di ricerca, insieme a YouTube, ha bloccato ogni tipo di contenuto relativo al tema, ...

Borsa - quasi 28 miliardi di profitti Bottino dei Faang a Wall Street Google batte tutti. E Facebook... : I Faang di Wall Street coninuano a correre. In questi giorni di trimestrali, alcune tra le maggiori società tecnologiche americane hanno chiarito una cosa: non sono ancora disposte a rallentare. Le difficoltà delle ultime settimane sono state cancellate dai numer Segui su affaritaliani.it

Borsa - quasi 28 miliardi di profitti Il bottino dei Faang a Wall Street Google batte tutti. E Facebook... : I Faang di Wall Street coninuano a correre. In questi giorni di trimestrali, alcune tra le maggiori società tecnologiche americane hanno chiarito una cosa: non sono ancora disposte a rallentare. Le difficoltà delle ultime settimane sono state cancellate dai numer Segui su affaritaliani.it

Perché Google e Facebook ci guadagnano con la nuova legge europea sulla privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...

Come Facebook e Google ci guadagnano dalla legge europea sulla privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...

dopo facebook e Google - anche apple prova a dare il colpo di grazia agli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

Facebook : raccogliamo dati come Google - Twitter e LinkedIn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

"Facebook non è l'unico a possedere i vostri dati. Ecco cosa Twitter - Google e Amazon sanno di noi" : Dopo lo scandalo che ha travolto Facebook, nessun big della tecnologia vorrebbe mai vedere il proprio nome associato a quello della creatura di Mark Zuckerberg. Eppure sono tante le pagine web che immagazzinano informazioni su di noi: è questo ciò che il team dietro a Facebook ha voluto sottolineare in un post sul blog ufficiale. "Twitter, Pinterest, LinkedIn hanno simili bottoni ('mi piace' e 'condividi') che aiutano le persone a ...

Netflix cresce sul mercato e a Wall Street - che penalizza Facebook e Google per la gestione dei dati : Il divorzio con il festival di Cannes Non tutto fila liscio per il gigante del video-streaming. Si è ufficializzato il divorzio con Cannes : il festival del cinema francese non ha ammesso i suoi film ...

CRISI FACEBOOK/ 'Ha copiato app Nearby da start-up Milano'. Google - in aumento le ricerche su come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su co

CRISI FACEBOOK/ "Ha copiato app Nearby da start-up Milano". Google - in aumento le ricerche su come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su come cancellarsi da FACEBOOK.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Google essere coinvolta nello scandalo privacy che ha coinvolto Facebook : Google è probabilmente l'unica entità al mondo che ha ancora più dati sulle abitudini degli utenti , le preferenze e altri dati demografici generali di Facebook, essendo quella che gestisce il ...

Come aumentare la privacy su Facebook - Whatsapp e Google : aumentare la privacy dovrebbe essere una priorità per ogni persona che si iscrive ad un social network o semplicemente naviga in rete perché in realtà non sta solo navigando sul Web, sta anche fornendo tantissime informazioni personali. Informazioni di ogni tipo in base agli strumenti che utilizzi ogni giorno, dalle mappe per le indicazioni stradali, ad una ricerca oppure alla visualizzazione di un video su piattaforme Come Facebook e YouTube. E ...