Golf – BMW PGA Championship | grande rimonta di Francesco Molinari e Manassero

Golf - European Tour 2018 : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship - Francesco Molinari e Nino Bertasio nella top ten : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. Il fuoriclasse nordirlandese ha spazzato via gli avversari nel secondo round, chiudendo il giro in 65 colpi (-7) e piazzando quattro birdie consecutivi tra le buche 12 e 15, un vero e proprio missile che si è ...

Golf – BMW PGA Championship : ottima partenza di Bertasio : Eurotour: ottima partenza di Bertasio nel BMW PGA Championship. Buon passo anche di Francesco Molinari (29°). In vetta il danese Lucas Bjerregaard ottima partenza di Nino Bertasio, ottavo con 68 (-4) colpi, e buon passo di Francesco Molinari, 29° con 70 (-2), nel BMW PGA Championship, uno de tornei più attesi dell’European Tour equiparato a un major, e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che anticipa di una settimana la seconda, ...

Golf : BMW PGA - inizio super Bjerregaard : Qualche rimpianto per l'ex numero uno al mondo, sfortunato per via di qualche putt fermatosi sul più bello. Round show per Nino Bertasio, 8/o a -4. Cinque birdie e due bogey per il bresciano. Mentre ...

Golf - European Tour 2018 : Lukas Bjerregaard al comando del BMW PGA Championship - brilla l’azzurro Nino Bertasio : Un danese al comando del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. Al termine del primo giro, in testa c’è il danese Lucas Bjerregaard, che ha concluso la tornata in 65 colpi e guidano la classifica a quota -7, con una lunghezza di vantaggio su due sudafricani, Dean Burmester e ...