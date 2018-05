Gli scienziati sono sorpresi dalla dichiarazione sui benefici delle radiazioni

Per rimanere in forma toGlietevi le scarpe prima di entrare in casa (parola di scienziati) : Può un semplice gesto, come quello di toglierci le scarpe prima di entrare in casa, aiutarci a rimanere in forma? A quanto pare, sì. Stando ad una nuova ricerca, presentata all'European Society of Endocrinology di Barcellona, in questo modo ridurremmo l'impatto dei cosiddetti "obesogeni" o interferenti endocrini, sostanze chimiche che favoriscono l'obesità. Queste componenti, studiate da tempo, interferiscono con gli ormoni ...

TEDxPadova : Cimba invade la città con le frasi deGli scienziati celebri : Della grande astrofisica Hack, ad esempio, è riprodotta una frase che si interroga sui limiti della scienza: «La scienza non riesce a dare una risposta totale. Quindi, il mistero c'è certamente. Se ...

Alcol - in California Gli scienziati studiano una pillola contro la sbornia : (Foto: Pixabay) Ingegneri chimici e costruttori di biomolecole. Questo l’identikit dei ricercatori della University of California a Los Angeles (Ucla) che hanno messo a punto “un antidoto”, una pillola contro l’intossicazione Alcolica e i postumi della sbornia. Per ora testato su topi, il composto messo a punto ha mostrato buoni risultati. Ha ridotto la concentrazione di Alcol nel sangue e ha evitato complicanze gravi quali ...

L'allarme deGli scienziati : "Il vulcano Kilauea sta per esplodere" : Gli studiosi dell'Hawaian Volcano Observatory avvertono: potrebbero cadere blocchi di roccia fusa tra le 10 e le 12 tonnellate

Cari scienziati non serve il Dna per fare Gli italiani : Questo accadde ben prima che si pensasse all'unità politica. Il problema fu risolto nel XVI secolo da Pietro Bembo, suddito della Serenissima, figlio di Bernardo, un grande diplomatico fedele a San ...

Nuova Zelanda : si apre una voragine che preoccupa Gli scienziati : Nuova Zelanda: si apre una voragine che preoccupa gli scienziati Una voragine dalle dimensioni davvero notevoli si è aperta nell’isola nella parte nord della Nuova Zelanda nella notte della domenica del 30 aprile 2018. La voragine ha la misura di 200 Metri di lunghezza e 30 metri di larghezza e 20 metri di profondità. Il buco sta […] L'articolo Nuova Zelanda: si apre una voragine che preoccupa gli scienziati proviene da ...

Gli scienziati hanno scoperto una proteina - che provoca il cancro del sangue - : Gli scienziati hanno studiato i campioni dei tessuti dei pazienti con questo tipo di cancro e scoperto che in loro era aumentato il livello di proteine UFD1 , Ubiquitin-fusion degradation, . L'...

Vigili del fuoco - famiGlia e scienziati. Ecco in che cosa credono i comaschi : Basse percentuali hanno invece ottenuto la politica e lo Stato. In discesa anche altre istituzioni come l'Inps, il Consiglio Regionale e la figura del sindaco. Gli unici risultati leggermente ...

L'allarme deGli scienziati : città invase da ratti portatori di super batteri : I ratti non sono creature particolarmente apprezzate. Trovarseli dinanzi mentre si passeggia per le vie di una città, per tante persone, è una di quelle esperienze che può essere tranquillamente ...

Mai sottovalutare i 3 mesi prima del concepimento di un fiGlio (secondo Gli scienziati) : Nei mesi che precedono la nascita di un figlio, i genitori fanno di tutto per assicurarsi di essere in ottima salute per prepararsi ad accoglierlo. Una nuova ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista "The Lancet", dimostra, invece, che i mesi cruciali sarebbero quelli prima del concepimento: in questo arco di tempo, infatti, i futuri mamma e papà dovrebbero adottare uno stile di vita salutare, per arrivare poi al concepimento in ...

Scoperti 100 geni del colore dei capelli : i biondi spiazzano Gli scienziati : ‘Fotografati’ oltre 100 geni associati a diversi colori di capelli. A descriverli è un articolo pubblicato online su ‘Nature Genetics’ dal team di Manfred Kayser dell’Erasmus Mc University Medical Center di Rotterdam e dai colleghi britannici del King’s College di Londra. Questi risultati evidenziano le radici genetiche della pigmentazione dei capelli umani e potrebbero aiutare gli esperti forensi, consentendo ...

Scoperti 124 'geni parrucchieri' - decidono il colore dei capelli. I biondi mandano in tilt Gli scienziati : La scoperta è di quelle che fanno il giro del mondo in un battibaleno, anche perché riguarda tutti. I 'geni parrucchieri' sono stati fotografati e associati a vari colori della capigliatura. ...

In Australia scienziati studiano l'habitat dei capodoGli : Milano , askanews, - Questi "click" sono i versi dei capodogli.Un team di scienziati ha effettuato oltre 26mila ore di registrazione di suoni sottomarini per monitorare le attività e le abitudini di ...

“Cosa provocano di grave al cervello”. Cellulari - conferme choc dall’ultima ricerca. La scoperta deGli scienziati che allarma milioni di persone : Se c’è un oggetto che da solo meglio definisce l’epoca in cui viviamo è sicuramente il telefonino, presenza ormai ossessiva nelle nostre vite e che ci accompagna nel corso di ogni giornata, vuoi per questioni lavorative vuoi per semplice svago virtuale. Una vera e propria icona che non a caso molti definiscono ormai ironicamente come un vero e proprio prolungamento del corpo umano, a sottolineare quanto l’accessorio sia ...