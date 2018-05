Gli exit poll del referendum irlandese sulla legalizzazione dell’aborto dicono che ha

Gli exit poll del referendum irlandese sull’aborto dicono che ha vinto il Sì - a favore dell’interruzione di gravidanza : La maggioranza dei votanti avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza The post Gli exit poll del referendum irlandese sull’aborto dicono che ha vinto il Sì, a favore dell’interruzione di gravidanza appeared first on Il Post.

La cattolica Irlanda apre all'abortoReferendum : daGli exit poll vincono i sì : L'Irlanda ha detto sì nel referendum per l'abrogazione dell'art.8 della Costituzione, che vieta alle donne la possibilità di abortire salvo circostanze eccezionali: secondo gli exit poll, i voti favorevoli a cancellarlo sarebbero il 68%.

Il negoziato sul bilancio europeo sarà più faticoso per via della Brexit. I taGli previsti : ... mentre Polonia e Bulgaria non gradiscono la proposta di Bruxelles di collegare l'accesso al finanziamenti UE al rispetto dello Stato di diritto, bollata come un'interferenza politica punitiva nei ...

La Brexit lascia un conto salato all'Italia : nel bilancio europeo taGli del 7% ai fondi di coesione : Per ora è ancora una proposta, ma l'impronta che la Commissione europea ha dato al bilancio comunitario per il 2021-2027 contiene già un conto salato per l'Italia. Eredità pesante della Brexit. Londra non darà più il suo contributo e Bruxelles è stata costretta a correre ai ripari per alimentare il suo budget da 1.279 miliardi: arrivano la tassa sulla plastica e la vendita delle quote di emissioni di CO2 ...

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - taGli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Altro che Brexit! Mega istituzione americana sceGlie Londra per il suo museo : Washington, Smithsonian Institution - National Museum of African American History and Culture , NMAAHC, © Alan Karchmer La notizia era nell'aria da tempo ma ora è arrivata la conferma. La Smithsonian ...

A che punto è la Brexit : tutti Gli ostacoli sulla strada del divorzio dalla Ue : Il conto alla rovescia continua: mancano 341 giorni a Brexit e regna tuttora l'incertezza sul tipo di accordo che la Gran Bretagna riuscirà a raggiungere con l'Unione Europea. Come ha ricordato questa ...

UE - Coldiretti/DBV : Gli agricoltori non paghino il conto della Brexit : Occorre evitare che gli agricoltori paghino il conto della Brexit poiché in questo momento critico, indebolire il settore agricolo significherebbe minare le solide fondamenta dell’UE. E’ quanto emerso dal vertice di Roma fra Joachim Rukwied e Roberto Moncalvo, rispettivamente Presidenti della DBV e Coldiretti, principali organizzazioni di agricoltori a livello UE, per sviluppare una strategia comune sulle politiche agroalimentari dell’Unione ...

TaGlio dei fondi UE nel dopo Brexit - Mara Bizzotto - Lega - : 'fermare taGli che al Veneto costerebbero 1 - 5 miliardi di euro' : ... per il solo Veneto la cifra sarebbe di oltre 1,5 miliardi di euro di fondi UE cancellati, tra fondi strutturali per la politica di coesione , Fse e Fesr, e fondi Pac per l'agricoltura". E' questo il ...