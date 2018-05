Giro d' Italia | Nieve vince la penultima tappa | maglia rosa a Froome con passerella a Roma

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : Chris Froome in trionfo! Tappa a Nieve : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventesima Tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 9.30 . ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo : “Contento per il decimo posto nella generale - squadra soddisfatta” : Davide Formolo ha concluso il Giro d’Italia 2018 al decimo posto: un risultato importante in classifica generale per il 25enne della Bora-hansgrohe che ha eguagliato il risultato dello scorso anno, in linea con il nono posto raccolto alla Vuelta di Spagna. Il veneto conferma di essere un ottimo prospetto per il ciclismo italiano e si è dimostrato moderatamente contento nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai al termine della ...

CLASSIFICA Giro D'ITALIA 2018 / Froome maglia rosa sicura - Lopez sul podio! (20^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Chris Froome resta leader, oggi l’ultimo tappone ha stabilito il podio con Lopez terzo (20^ tappa)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:27:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani allunga in Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la ventesima tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 306 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 232 3 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 127 4 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 5 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 111 6 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 110 7 NED VAN ...

Giro d’Italia 2018 - Mikel Nieve : “Dedico la vittoria di Cervinia a mio figlio. Era importante dopo la crisi di Yates” : Mikael Nieve ha vinto la ventesima tappa del Giro d’Italia 2018. Lo spagnolo si è imposto nella Susa-Cervinia grazie a una bella fuga da lontano e non trattiene la sua gioia nelle dichiarazioni che ha rilasciato ai microfoni di RaiSport: “Era molto importante per la squadra, dopo la crisi di Simon Yates bisognava dare un segnale. Dedico questa bella vittoria a mio figlio che ha cinque mesi. Per la squadra questo è stato un ottimo ...

Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 - è il primo britannico della storia. Formolo e Pozzovivo - record-bis per l’Italia. Super Elia Viviani : Giro d’Italia 2018, Chris Froome è il primo britannico della storia a vincere la corsa Rosa Chris Froome ce l’ha fatta. Il campione britannico dopo la leggendaria impresa di ieri, oggi s’è difeso senza perdere mai un metro da Tom Dumoulin che anzi alla fine sul traguardo di Cervinia ha ceduto altri 6 secondi. Il gigante olandese, vincitore dello scorso anno (era stato il primo olandese della storia a ...

Giro d’Italia 2018 - risultato ventesima tappa : Chris Froome controlla Dumoulin e conquista la Corsa Rosa. Festeggia Nieve : La festa di Chris Froome inizia a Cervinia: il britannico del Team Sky ha vinto il Giro d’Italia 2018 difendendosi dagli attacchi di Tom Dumoulin sulla salita finale della 20esima tappa, oltre 200 chilometri con 4000 metri di dislivello gestiti alla perfezione per vincere il terzo grande Giro consecutivo, quantomeno sulla strada, dopo la straordinaria impresa della giornata di ieri, che lo ha consegnato alla leggenda del ciclismo. Come ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - il risultato finale : Chris Froome festeggia in maglia rosa. Bene Pozzovivo e Formolo - due italiani nei 10 : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018. Il britannico in maglia rosa ha rintuzzato i timidi attacchi di Tom Dumoulin durante la Susa-Cervinia, ventesima tappa della Corsa Rosa: l’olandese, detentore del titolo, ha cercato di stuzzicare l’avversario ma non è riuscito a rimontare i 40” di ritardo che lo separavano dal capitano del Team Sky e nel finale ha anzi pagato dazio. Il 33enne ha così conquistato la terza grande ...