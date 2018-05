Giro d’Italia 2018 | ventunesima tappa Roma-Roma | a che ora passa | in quali vie e strade

oasport

: GIRO RIBALTATO A BARDONECCHIA ??????????? 80 km in solitaria per #Froome, che per la prima volta in carriera domani ve… - Eurosport_IT : GIRO RIBALTATO A BARDONECCHIA ??????????? 80 km in solitaria per #Froome, che per la prima volta in carriera domani ve… - Eurosport_IT : Una giornata da LEGGENDA per Chris Froome ????? Si prende tappa e maglia rosa sullo Jaffereau ?? #Giro101 ?… - MediasetTgcom24 : Torino, teppisti spargono olio e vetri su strade del Giro d'Italia #girod'italia -

(Di sabato 26 maggio 2018) Ladi 115 chilometri,deld’Italia, è in programma per domenica 27 maggio. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. Partenza dai Fori Imperali, sipoi per Largo Magnanapoli e per Via delle Quattro Fontane. Transito in Piazza Barberini seguito da un suggestivoggio a Trinità dei Monti e a Piazza del Popolo, si gira per via del Corso e si va in Piazza Venezia. A seguire via Teatro di Marcello per arrivare in Piazza della Bocca della Verità, svolta in via Cerchi che porta in Piazza di Porta Capena. Si gira a destra per via Baccelli, a quel punto Largo ...