Giro d’Italia 2018 | le altre classifiche | Elia Viviani allunga in Maglia Ciclamino

Giro d’Italia 2018 - Mikel Nieve : “Dedico la vittoria di Cervinia a mio figlio. Era importante dopo la crisi di Yates” : Mikael Nieve ha vinto la ventesima tappa del Giro d’Italia 2018. Lo spagnolo si è imposto nella Susa-Cervinia grazie a una bella fuga da lontano e non trattiene la sua gioia nelle dichiarazioni che ha rilasciato ai microfoni di RaiSport: “Era molto importante per la squadra, dopo la crisi di Simon Yates bisognava dare un segnale. Dedico questa bella vittoria a mio figlio che ha cinque mesi. Per la squadra questo è stato un ottimo ...

Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 - è il primo britannico della storia. Formolo e Pozzovivo - record-bis per l’Italia. Super Elia Viviani : Giro d’Italia 2018, Chris Froome è il primo britannico della storia a vincere la corsa Rosa Chris Froome ce l’ha fatta. Il campione britannico dopo la leggendaria impresa di ieri, oggi s’è difeso senza perdere mai un metro da Tom Dumoulin che anzi alla fine sul traguardo di Cervinia ha ceduto altri 6 secondi. Il gigante olandese, vincitore dello scorso anno (era stato il primo olandese della storia a ...

Giro d’Italia 2018 - risultato ventesima tappa : Chris Froome controlla Dumoulin e conquista la Corsa Rosa. Festeggia Nieve : La festa di Chris Froome inizia a Cervinia: il britannico del Team Sky ha vinto il Giro d’Italia 2018 difendendosi dagli attacchi di Tom Dumoulin sulla salita finale della 20esima tappa, oltre 200 chilometri con 4000 metri di dislivello gestiti alla perfezione per vincere il terzo grande Giro consecutivo, quantomeno sulla strada, dopo la straordinaria impresa della giornata di ieri, che lo ha consegnato alla leggenda del ciclismo. Come ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - il risultato finale : Chris Froome festeggia in maglia rosa. Bene Pozzovivo e Formolo - due italiani nei 10 : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018. Il britannico in maglia rosa ha rintuzzato i timidi attacchi di Tom Dumoulin durante la Susa-Cervinia, ventesima tappa della Corsa Rosa: l’olandese, detentore del titolo, ha cercato di stuzzicare l’avversario ma non è riuscito a rimontare i 40” di ritardo che lo separavano dal capitano del Team Sky e nel finale ha anzi pagato dazio. Il 33enne ha così conquistato la terza grande ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (27 maggio) : la passerella di Roma. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 27 maggio) si correrà la ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2018, 115 km con partenza e arrivo a Roma. La Capitale ospiterà la passerella finale di questa centunesima edizione. Il percorso si snoda su un circuito di 11,5 km da ripetere dieci volte, con qualche breve salita e alcuni tratti caratterizzati dai tipici sanpietrini. La corsa transiterà accanto alle bellezze della Città Eterna come il Colosseo, il ...

Giro d’Italia - Thibaut Pinot in crisi nera : addio terzo posto! Domenico Pozzovivo risale in quinta piazza - Lopez sul podio : Questo verrà ricordato come il Giro d’Italia delle grandi crisi. Dopo Fabio Aru e Simon Yates (in maglia rosa), a incappare nella giornata no è Thibaut Pinot: il francese, terzo in classifica, si è letteralmente piantato sul Col St. Pantaleon, penultima ascesa della ventesima tappa della Corsa Rosa. Il transalpino aveva il podio in tasca ma non aveva più energie: nel Giro di pochissimi chilometri ha accumulato dieci minuti di distacco nei ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : a che ora passa - in quali vie e strade - comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : La Roma-Roma di 115 chilometri, ventunesima tappa del Giro d’Italia 2018, è in programma per domenica 27 maggio. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

Torino - teppisti spargono olio e vetri su strade del Giro d’Italia : Torino, teppisti spargono olio e vetri su strade del Giro d’Italia Torino, teppisti spargono olio e vetri su strade del Giro d’Italia Continua a leggere L'articolo Torino, teppisti spargono olio e vetri su strade del Giro d’Italia proviene da NewsGo.

Giro d’Italia – Ritiro Fabio Aru - le sensazioni del sardo : “sono dispiaciuto - ma non faccio drammi” : Fabio Aru e le sensazioni dopo il Ritiro dalla 101ª edizione del Giro d’Italia: il sardo non vuole fare drammi Fabio Aru non ce l’ha fatta. Il sardo della UAE Team Emirates, nonostante i buoni propositi di portare a termine quello che per lui si è rivelato un Giro d’Italia 101 deludente e amaro, è crollato nella tappa di ieri, arrendendosi a 41 km dal via della frazione che ha portato i corridori a Bardonecchia. Il sardo, ...

Giro d’Italia 2018 - teppisti contro la Corsa! Sparsi olio e vetri sul percorso verso Cervinia : I teppisti attaccano il Giro d’Italia 2018. Nella notte, sul percorso della tappa odierna, da Susa a Cervinia, sono stati Sparsi vetri e olio per cercare di impedire il passaggio della corsa. In particolare a La Cassa, sulla strada provinciale di Caselette, è stato versato dell’olio da motore sull’asfalto per un tratto di circa 200 metri, mentre in una rotonda a Villardora sono stati Sparsi dei vetri in una rotonda. I ...

Giro d’Italia – Altimetria - percorso e favoriti della 20ª tappa : Froome in difesa - Pozzovivo per la vittoria di tappa : Oggi l’ultima grande fatica del Giro d’Italia 101: la corsa rosa si decide nella Susa-Cervinia Oggi l’ultimo grande tappone alpino del Giro d’Italia 101. Dopo la straordinaria prestazione di ieri di Chris Froome, che ha trionfato sul circuito di Bardonecchia, andandosi a prendere una preziosissima maglia rosa che oggi dovrà difendere da un affamatissimo Tom Dumoulin, a 40” dal britannico, i corridori si apprestano ...