“Giro della salute” tappa a Roma

(Di sabato 26 maggio 2018) Il Centro Diagnostico Italiano sarà presente con il suo poliambulatorio mobile nelladi. L’iniziativa, chiamata, offrirà test gratuiti per la diagnosi rapida dell’epatite C, la misurazione dell’emoglobina glicata per il monitoraggio del diabete eprotrombina (PTT) per la coagulazione del sangue Il Centro Diagnostico Italiano seguirà per il secondo anno la carovana del 101° Giro d’Italia con il “Girosalute”: dall’8 al 27 maggio un camper del CDI, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, ecoagulazione per la diagnosi dei disturbi dell’emostasi. Di seguito l’indicazione del luogo e degli orari in cui sarà accessibile al ...