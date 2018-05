Giovane cade da una Vela di Scampia e muore : Napoli, 26 mag. (Adnkronos) – La polizia indaga sulla morte di un Giovane caduto da una delle Vele di Scampia, a Napoli. Intorno alle ore 15 sono giunte diverse segnalazioni al 113 di persone che hanno sentito un forte schianto; sul posto è stato trovato il corpo del Giovane, non ancora identificato, presumibilmente caduto da un’altezza corrispondente al quarto o quinto piano dell’edificio e da una finestra delle scale, quindi ...

“Aveva gli occhi sbarrati”. Operazione mortale. Giovane e bellissima vuole migliorare il suo aspetto e decide ingrandire il seno - ma quello che accade in sala operatoria è allucinante : Voleva sentirsi più bella e femminile e come capita (purtroppo) a molte donne pensava che il suo corpo avesse qualcosa che non andava. In particolare, avrebbe voluto avere delle forme più prosperose e passare da un seno piccolo a uno più abbondante. Inna Moskovaya era una ginecologa russa di 44 anni, essendo un medico sapeva a cosa sarebbe andata incontro e non solo riguardo al cambiamento fisico, ma anche relativamente ai rischi di un ...

Cade dalla moto : ferito Giovane centauro : Ancora un incidente di moto in provincia di Arezzo . E' successo a Loro Ciuffenna oggi, domenica 8 aprile, in località Chiassaia. Un giovane è caduto ed ha battuto la testa. Per lui i soccorritori del ...

Giovane cade dalle spallette sull’Arno a Pisa : non è grave : Un Giovane Pisano di 25 anni è precipitato stamani dalle spallette sull’Arno nel centro storico cittadino atterrando sulla soletta in cemento sottostante dopo un volo di alcuni metri. Il ragazzo e’ ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Non e’ ancora chiara la dinamica della caduta tuttora al vaglio dei carabinieri. Per recuperare il Giovane e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco ...

Genova - Giovane cade da muretto e muore : 14.47 Un ragazzo di 24 anni,di origini ecuadoriane, è morto cadendo da un muretto davanti alla discoteca Estrella, nella zona di Dinegro, a Genova. Sul posto sono intervenuti i medici del 118e le volanti della polizia. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che era in compagnia di amici, si sarebbe sporto per recuperare una felpa e sarebbe precipitato per una decina di metri nell'area portuale sottostante. Gli investigatori stanno ...

Cade dal balcone del terzo piano - grave un Giovane : Un giovane è caduto da un balcone del terzo piano, nel pomeriggio di oggi, a Torrebruna, frazione di Guardiabruna. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di ...