Giorgia Meloni difende Paolo Savona | Inaccettabile ingerenza di Mattarella

Matteo Salvini - l'ultimo appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : 'Tutta colpa di Mattarella se...' : Sa di correre un bel rischio, Matteo Salvini . E non solo per l'azzardo di un governo coi 5 Stelle. In pericolo ci sono le centinaia tra amministrazioni regionali e comunali in cui, soprattutto al ...

L'amarezza di Giorgia Meloni : "Delusa da Salvini - si è consegnato a Di Maio" : "Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina, con l'aggravante di avere un premier espressione del M5S che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio, col cuore che batte a sinistra, amico della Boschi e di Napolitano", dice - intervistata da Repubblica - la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Anche il leader leghista l'ha delusa:"Salvini ha pensato solo agli interessi della Lega". Quindi ...

Giorgia Meloni : "Salvini come un generale e si consegna al nemico" : Giorgia Meloni mette nuovamente nel mirino Matteo Salvini. Dopo l'incontro di ieri e la risposta di Fratelli d'Italia che ha rifiutato l'appoggio ad un governo con M5s e Lega, arriva un altro scontro tra il Carroccio e la Meloni. La leader di Fdi infatti non usa giri di parole per definire la posizione di Salvini: "Matteo Salvini è l'unico generale che conosco che appena vinta la guerra si consegna al nemico, lasciando una parte delle truppe sul ...

Centrodestra - perché martedì può essere il giorno della rottura : Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in trincea : Il Centrodestra rischia un epilogo che più triste non si può. Tornato prima coalizione il 4 marzo con il consenso del 37% degli italiani, cresciuto di altri due punti negli ultimi sondaggi, ...

Giorgia Meloni demolisce il contratto Lega-M5s : 'Lavoro e Sud' - le due pesantissime accuse : L'ultima cannonata di Giorgia Meloni sull'accordo tra Lega e M5s arriva dopo che la leader di Fratelli d'Italia ha letto il contratto siglato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Le parole sono ...

Giorgia Meloni a Salvini : "Chiediamo l'incarico a Mattarella" : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni segue la moda politica del momento e affida a Facebook, in una diretta di 16 minuti, il proprio commento agli sviluppi di questi ultimi giorni, con il contratto di governo tra Lega e M5S ormai pronto.Meloni ha ribadito il proprio attacco al Presidente della Repubblica per non aver affidato l'incarico al centrodestra, Dopo le elezioni l'unica scelta che il presidente della Repubblica non ha mai ...