Ginnastica | World Challenge Cup 2018 | Nicola Bartolini terzo al corpo libero | buona

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Bartolini ed Edalli conquistano altre Finali a Osijek : A Osijek (Croazia) si è disputata la seconda giornata di qualificazioni per la tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, circuito minore riservato alle singole specialità. TRAVE – L’attesa era tutta per Sanne Wevers ma la Campionessa Olimpica, originariamente inserita in starting list, non si è presentata all’appuntamento. Livello mediamente basso, le migliori sono state le russe Victoria Trykina ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Edalli e Bartolini in Finale a Osijek! Chusovitina immortale a 43 anni : A Osijek (Croazia) si sono disputate le prime qualificazioni di una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito minore riservato alle singole specialità. Ottimi risultati per l’Italia impegnata esclusivamente al maschile. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina non delude mai e a quasi 43 anni confeziona un superlativo 14.18 che la issa subito al comando. Alle sue spalle la novità russa ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Mustafina infortunata - spiccano Wevers e Chusovitina! Italia con gli uomini a Osijek : Nel weekend del 24-27 maggio a Osijek (Croazia) si disputerà una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito internazionale di seconda fascia riservato alle singole specialità. Doveva essere l’evento in cui Aliya Mustafina tornava a competere al di fuori dei confini russi dopo la gravidanza ma purtroppo la Zarina è stata costretta a dare forfait all’ultimo istante a causa di un infortunio di piccola ...

Ginnastica - nove azzurri convocati per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes : La direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti ha scelto nove azzurri per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo L’Aerobica azzurra è pronta, dal 25 al 27 maggio, prima dell’arrivo dei compagni senior che saranno impegnati nel 15esimo campionato del mondo dal 29 maggio al 3 giugno, andranno in scena gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo. Per difendere il tricolore di ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Alessia Russo sesta a Portimao - vince Mariia Sergeva : A Portimao (Portogallo) si è disputata la seconda tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Alessia Russo ha concluso il concorso generale individuale in sesta posizione con un totale di 59.850: 15.150 alla clavette, 15.350 al nastro, 15.750 alla palla (finalista di specialità con tutti i tre gli attrezzi) e 13.650 col cerchio i punteggi parziali dell’azzurra che ha disputato un’ottima gara. A trionfare è stata la ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia scatenata nelle Finali di Specialità - oro con i cinque cerchi : Dopo il secondo posto conquistato nel concorso generale, l’Italia chiude nel migliore dei modi la prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. A Guadalajara (Spagna), città che a giugno ospiterà gli Europei, le Farfalle hanno brillato nelle Finali di Specialità. Trionfo totale con i cinque cerchi, un esercizio perfetto valutato con 21.500 punti grazie al quale è stata sconfitta la Bulgaria (20.150), terza la ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a Guadalajara - Farfalle battute dalla Bulgaria. Baldassarri ottima quarta : L’Italia conquista un secondo posto nella prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle, che settimana scorsa avevano vinto la Coppa del Mondo generale, ripartono dalla piazza d’onore a Guadalajara (Spagna) con un complessivo 39.750: dopo il 20.100 di ieri ai cinque cerchi, le azzurre hanno conquistato un positivo 19.650 nell’esercizio misto ma la Bulgaria è stata letteralmente imprendibile ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia terza a metà gara - Bulgaria in testa a Guadalajara : Dopo aver vinto la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica, l’Italia è ripartita dalla World Challenge Cup che ha incominciato la propria stagione a Guadalajara (Spagna). Le Farfalle sono terze a metà del concorso generale: Alessia Maurelli e compagne si sono fermate a 20.100 con i loro cinque cerchi, precedute dalla Bielorussia (20.300) e da una strepitosa Bulgaria (22.050) che è tornata sui livelli dei trionfi di Sòfia. Le ragazze di ...