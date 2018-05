Ginnastica Artistica – Conto alla rovescia per le grandi stelle italiane a Torino

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) Al PalaVela dil’8 e il 9 giugno la terza tappa dei Campionati Italiani di Serie A e B Continuano i preparativi per la terza tappa, nonché la Finale, dei Campionati Italiani di Serie A e B, maschili e femminili, di, che si terranno al PalaVela dil’8 e il 9 giugno. Una manifestazione che vedrà approdare nel capoluogo piemontese tutti i migliori ginnasti e le migliori ginnaste del panorama nazionale: grande attesa per le “Fate”, la squadra delle giovanissime in preparazione per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma anche per le ginnaste di Rio 2016, ormai divenute vere e proprie icone per tante adolescenti. Due giorni di grande spettacolo e di eccellenza sportiva, durante i quali le migliori societàsi sfideranno agli attrezzi per conquistare lo scudetto che vale il titolo di “Campioni d’Italia”. Una manifestazione che porta nuovamente ...