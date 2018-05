Gian Paolo Sechi Dalla Chiesa creò team di 007 per scoprire le Brigate Rosse | ecco

Biagio Antonacci e i figli Paolo e Giovanni - dalle passioni per trap e rap all’insegnamento dei valori partiGiani : Il rapporto tra Biagio Antonacci e i figli Paolo e Giovanni è stato oggetto di alcune dichiarazioni che il cantautore di Rozzano ha rilasciato al Corriere della Sera, alla vigilia della doppietta romana del suo Dediche e Manie Tour, che sta girando l'Italia e approderà al PalaLottomatica per due concerti il 23 e 25 maggio. Da sempre legatissimo alla famiglia, Antonacci ha avuto un rapporto molto profondo col padre Paolo, di origini pugliesi ...

Un giorno in Pretura anticipazioni del 20 maggio : il processo a Gianpaolo Tarantini : Un giorno in Pretura anticipazioni del 20 maggio – Nella prima serata di Rai 3 di questa domenica, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma condotto da Roberta Petrelluzzi. Al centro della puntata il processo a carico di Gianpaolo Tarantini, l’imprenditore accusato di aver introdotto la droga nelle residenze sarde di Silvio Berlusconi, oltre alle escort per conquistare i favori dell’ex Cavaliere. Un giorno in ...

Gianpaolo Tarantini/ Condannato per cessione di droga : i misteri tra escort e festini (Un giorno in Pretura) : Gianpaolo Tarantini, Condannato dalla Cassazione per la cessione di droga. La storia tra festini con le escort a tanti misteri che non sono ancora stati risolti. (Un giorno in Pretura). Gianpaolo Tarantini è stato Condannato in via definitiva lo scorso marzo dalla Cassazione, che ha confermato le accuse per cessione di droga. Dieci anni dopo l'inizio dell'iter processuale sui famosi coca-party che sarebbero avvenuti nella residenza sarda di ...

Consip - il Csm ascolterà Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni : Consip, il Csm ascolterà Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni Consip, il Csm ascolterà Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni Continua a leggere L'articolo Consip, il Csm ascolterà Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni proviene da NewsGo.

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - il 23 aprile arrivano Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni : Una primavera ricca di eventi fiorisce nell’HUB culturale della Regione Lazio Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Il mese di aprile riserva infatti una serie di appuntamenti da non perdere: spettacoli teatrali, concerti e incontri speciali, tutti come sempre rigorosamente gratuiti. Lunedì 23 aprile alle 19 è previsto l’incontro “Criminali e bastardi. Come i romanzi di successo diventano sceneggiature”. I celebri scrittori Giancarlo De ...

Consip - la Procura di Roma : "L'ex capitano Gianpaolo Scafarto violò le norme per inchiodare Tiziano Renzi" : L'ex capitano del Noe Scafarto "voleva inchiodare Tiziano Renzi alle sue responsabilità" fino ad "arrestarlo" ma ciò è avvenuto anche attraverso un "travisamento dei fatti e violazione delle regole giuridiche di governo della prova indiziaria". E' quanto mette nero su bianco la Procura di Roma nell'atto di impugnazione alla decisione del Riesame con cui il 27 marzo scorso è stato riammesso in servizio il maggiore dei ...

Gianni Letta - la manovra per il governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...