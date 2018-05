Giallo alle porte di Roma | 2 gemelli si gettano dal cavalcavia dell' A24

Lega-M5S - a Roma e in Veneto le prime crepe dell'alleanza Giallo-verde : Basta distogliere lo sguardo da Palazzo Chigi. E rivolgerlo ai territori. Anzi: a due simboli del potere costruito e conquistato da Lega e Movimento 5 Stelle. La Roma di Virginia Raggi e il Veneto dell’eterno Luca Zaia. Perché è proprio lì che la patina del “tutto va bene, cambiamo l’Italia” sembra non sostenere l’urto della realtà. E’ lì che l’asse di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio riceve i primi colpi significativi. E significativi ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali forti - codice Giallo su tutta la regione : Allerta Meteo codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di domani, martedì 22 maggio: lo ha diramato la Sala Operativa della regione prolungando la vigilanza già emessa per oggi a causa del lento calo della pressione sul Mediterraneo centro occidentale con la conseguente e progressiva instabilizzazione dell’atmosfera che, con il transito di una linea di instabilità, renderanno possibili temporali ...

Allerta Meteo Toscana : alle 12 scatta il codice Giallo per Firenze - forti temporali : allerta Meteo per temporali forti e conseguente rischio idrogeologico-idraulico: il codice giallo scatterà alle 12 e terminerà alla mezzanotte di domani e si riferisce al cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle), compresi nell’area Metropolitana di Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di valutazione delle criticita’ per la ...

Italia Giallo-verde - fuga dalle missioni. Alla Farnesina preoccupazioni per la futura presenza italiana in Libano - Niger e Afghanistan : Italia giallo-verde, fuga dalle missioni. Uno spettro si aggira per le ansiose stanze della Farnesina: lo spettro del disimpegno dai fronti caldi sui cui l'Italia ha costruito un suo profilo internazionale di Paese affidabile all'interno del sistema di alleanze, la Nato, e negli impegni assunti in ambito Onu. fuga dalle missioni. In particolare, fuga dal Libano, dall'Afghanistan, dal Niger. Nel "contratto" di governo Di Maio-Salvini non ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali in arrivo - emesso codice Giallo : E’ in avvicinamento una perturbazione che porterà, già dalla serata di oggi, una lieve instabilità con possibilità di piogge e brevi temporali, mentre da domani è attesa una intensificazione, con piogge più intense e temporali, anche forti. La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo, a partire dalle 12 di domani, lunedì 21 maggio, e fino alle 23.59. A essere interessate saranno tutte le ...

Valle d'Aosta culla Giallo-verde Verso la prima alleanza regionale Lega boom - tremano Pd-FI. M5S... : Elezioni Valle d'Aosta. Domenica 20 maggio si tengono le elezioni in Valle d'Aosta e, anche se è la Regione più piccola d'Italia, potrebbero arrivare segnali molto importanti in vista della nascita del governo giallo-verde. Siccome la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza... Segui su affaritaliani.it

Giallo sul padre di Meghan : alle nozze o sotto i ferri? : Il padre di Meghan Markle presenzierà al Royal Wedding ? L'uomo ha reso noto di voler accompagnare la figlia all'altare, ma attende il responso dei medici a seguito dei problemi cardiaci che ha ...

Accordo fatto - ma al Senato il governo Giallo-verde ballerà parecchio : Anche dopo la lunga riunione all'hotel President di Milano, servita a "mettere a punto di dettagli", Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Senato rischiano di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale governo targato M5s-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti ...

Allerta meteo Sardegna : ancora maltempo - codice Giallo fino a domani : In Sardegna si attenua il maltempo che imperversa da cinque giorni, soprattutto nell’Oristanese e nel Sulcis-Iglesiente, dove frane e allagamenti hanno provocato danni e pesanti disagi. La Protezione civile regionale ha declassato a codice giallo (criticità ordinaria) l’Allerta per rischio idrogeologico e idraulico dalle 22 di og.i fino alle 24 di domani, domenica 6 maggio sull’intera isola L'articolo Allerta meteo Sardegna: ...

Allerta meteo Sicilia : ancora codice Giallo fino a domani : E’ ancora Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. L'articolo Allerta meteo Sicilia: ancora codice giallo fino a domani sembra essere il primo su meteo Web.

Roma-Liverpool - diretta dalle 20.45 Giallorossi cercano un altro miracolo : La Roma è chiamata a un nuovo miracolo sportivo dopo la straordinaria rimonta compiuta nei quarti di finale col Barcellona. I giallorossi devono recuperare anche questa volta 3 reti allo...

Roma-Liverpool alle 20.45 La Diretta i Giallorossi cercano un altro miracolo : La Roma è chiamata a un nuovo miracolo sportivo dopo la straordinaria rimonta compiuta nei quarti di finale col Barcellona. I giallorossi devono recuperare anche questa volta 3 reti allo scatenato ...