Germania | paura all' EuropaPark di Rust per un incendio VIDEO

Germania - paura all'Europa-Park di Rust per un incendio. VIDEO - : Le fiamme si sarebbero levate dalla "Grotta dei pirati" provocando un'alta colonna di fumo nero. Evacuati i turisti. Non è stato segnalato nessun ferito. L'allarme è scattato intorno alle sei del ...

Germania : economia in crescita ma il protezionismo fa paura : Tuttavia ci sono nubi all'orizzonte per l'economia della Germania. Secondo gli economisti le tariffe statunitensi sull'acciaio e sull'alluminio non avranno un impatto significativo sulle esportazioni ...

Germania - camion su folla : ci sono morti e feriti. Torna la paura terrorismo - la dinamica è sempre la stessa. Il racconto dei presenti è choc. Tutti i dettagli : Attentato tremendo in Germania. Torna la paura terrorismo. Un furgone si è lanciato su alcuni passanti nella città di Münster, provocando almeno tre morti e circa trenta feriti, di cui sei in pericolo di vita. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Tra le vittime c’è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi ...

Germania. Paura a Berlino : artificieri disinnescano pacco bomba inviato a Camera artigianato : Era stato parzialmente aperto da una dipendente, che vedendo dei fili all'interno lo ha segnalato ai colleghi e poi alla polizia