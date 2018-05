Gentilini si risposa a 89 anni | ecco le immagini delle nozze dello Sceriffo di Treviso

Treviso - l'ex sindaco 'sceriffo' Gentilini si risposa a 89 anni : segreto il luogo del sì : Il sì avverrà tra meno di un mese in un luogo appartato , lontano dai riflettori che l'hanno seguito nella sua vita politica di ex sindaco della città. Le pubblicazioni sono apparse ieri sul sito del ...

Gentilini si risposa a 89 anni : ANSA, - VENEZIA, 3 MAG - Lo 'sceriffo' di Treviso si risposa: Giancarlo Gentilini alla verde età di quasi 89 anni ha deciso di convolare a seconde nozze. La prescelta è una donna di 72 anni che ...

Treviso - l ex sindaco Gentilini si risposa a 89 anni 'Non so stare da solo' : Lo ammette candidamente: 'Sono un uomo che non sa stare da solo, meno che mai a questa età'. Così, a 89 anni, Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso, spiega la decisione di risposarsi sei mesi ...

L'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini si risposa a 89 anni : "Incapace di vivere da solo" : Lo 'sceriffo' di Treviso si risposa: Giancarlo Gentilini, alla verde età di quasi 89 anni ha deciso di convolare a seconde nozze. La prescelta, come riporta il Corriere del Veneto, è una donna di 72 anni che conosce da moltissimi anni e risiede in città."Alla morte di mia moglie - spiega Gentilini - quella signora mi ha dato la possibilità di continuare a vivere, in tutti i sensi. Sono un uomo che non è capace ...