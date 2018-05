GDPR in vigore | scatta l' obbligo di essere compliant

GDPR - cos'è e perché state ricevendo una raffica di mail/ Da domani in vigore nuova normativa sulla privacy : cos'è il Gdpr e perché state ricevendo una raffica di mail. Da domani entra in vigore nuovo Regolamento sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:57:00 GMT)

Entra in vigore il GDPR sulla privacy : parte l’assalto via mail : «Ridateci il consenso» : Raffica di messaggi in vista dell’Entrata in vigore della legge europea che scatterà il prossimo 25 maggio. Ma l’esperto consiglia: è meglio non rispondere

GDPR - 5 scenari dopo l'entrata in vigore : Roma, 7 mag. , askanews, dopo anni di discussioni e a un anno dalla sua rettifica ufficiale il General Data Protection Regulation , Gdpr, il nuovo regolamento Ue sulla protezione dei dati personali ...

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati entra in vigore il 25 Maggio - tutte le novità : Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea Stati membri 2016/679 che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 rappresenta per i rivenditori a valore aggiunto e ciò può rappresentare un’opportunità straordinaria per offrire prodotti conformi per aziende. Ma anche le istituzioni sono interessate dalla nuova normativa. Come sappiamo, il GDPR ha lo scopo di disciplinare l’elaborazione dei Dati personali dei cittadini UE ...

