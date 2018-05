GDPR | giornali Usa offline in Europa a causa delle nuove regole

Blastingnews

(Di sabato 26 maggio 2018) Il, il nuovo regolamento dell' Unione europea sulla tutela dei dati personali, è finalmente entrato in vigore. Un rinnovamento dei parametri sulla gestione dei dati personali che mira a una maggiore tutela degli internauti: Bruxelles ha ribadito con fermezza che il suo obiettivo è quello di garantire la sicurezza del singolo, ormai sempre più esposto alle insidie di un innumerevole moltitudine di società che demandano all'utente l'accesso ai propri dati personali.Usa oscurati Alcuni siti di informazione statunitensi non si sono fatti trovare pronti al cambiamento in atto e momentaneamente risultano in accessibili. La listapiattaforme oscurate include alcune testate di grande rilievo: è il caso del Baltimore Sun, Chicago Tribune, Los Angeles Times, New York Daily News e molti altri. Tutti fanno capo a Lee Enterprises Media e Tronc, due gruppi editoriali che ...