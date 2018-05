Gas serra | famiglie fanno causa all’Ue | “Target di riduzione sono inadeguati”

In Italia nel 2017 -0 - 3% emissioni Gas serra ma Pil +1 - 5%; Smog - xylella - nucleare : Italia deferita Corte Ue : ... tour, mercatini, degustazioni e spettacoli, come ha spiegato il presidente di ANBI Veneto, Giuseppe Romano RIFIUTI ELETTRONICI, Italia È FANALINO CODA IN UE Con circa 5 kg per abitante di rifiuti da ...

Gas serra : in futuro in Italia : Le emissioni sono scese del 17% in 26 anni: più energia da fonti rinnovabili e maggiore efficienza tra le cause del calo

Gas serra : Italia in linea con gli obiettivi di riduzione : ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente, ha pubblicato "l'Inventario nazionale delle emissioni 1990–2016 e le proiezioni di gas serra al 2030", come previsto in attuazione degli accordi internazionali sul clima scaturiti da Cop21 a Parigi nel 2015 e proseguiti poi nei successivi appuntamenti.L'Inventario è il frutto di un complesso lavoro di analisi ed elaborazione di dati da fonti ...

Gas serra - in 26 anni -17 - 5% emissioni : 21.33 In Italia, nel 2016,le emissioni di gas serra sono diminuite del 17,5% rispetto al 1990 e dell'1,2% sul 2015. E' quanto rileva l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). "Il principale contributo alla diminuzione delle emissioni di gas serra è da attribuire alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) e all'incremento dell'efficienza energetica nei settori ...

Clima - Ispra : 'Nel 2017 Gas serra in Italia - 0 - 3%. A fronte +1 - 5% Pil

Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera dei Gas serra : l’Italia raggiunge gli obiettivi di riduzione al 2020 : In Italia, per il 2017, le prime stime delle emissioni mostrano una diminuzione pari allo 0.3%, a fronte di un incremento del PIL pari a 1,5%, che conferma il disaccoppiamento in Italia tra la crescita economica e le emissioni di gas serra. Tale andamento sembra confermato anche nel primo trimestre del 2018. Nel 2016, le emissioni totali di gas serra sono diminuite del 17,5% rispetto al 1990, passando da 518 a 428 milioni di tonnellate di CO2 ...

Inventario nazionale delle emissioni 1990-2016 e proiezioni di Gas serra al 2030 : il 15 maggio la presentazione a Roma : L’Unione Europea ha svolto, fin dal 1990, un ruolo guida a livello globale per contrastare i cambiamenti climatici. A tale scopo, sono state adottate politiche per la riduzione delle emissioni di gas serra e l’aumento dell’efficienza delle industrie energetiche e dei consumi. In questo lungo e complesso cammino, a che punto siamo? Qual è l’andamento delle emissioni climateranti e in che misura la produzione industriale, ...

Emissioni e proiezioni di Gas serra al 2030 : il 15 maggio la presentazione dell’Inventario ISPRA : Si terrà il 15 maggio, presso la Sala stampa Camera dei Deputati, a Roma, la presentazione dell’Inventario nazionale delle Emissioni e le proiezioni di gas serra al 2030. Parteciperanno il Direttore generale dell’ISPRA, Alessandro Bratti, il vice presidente del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) nonché Direttore Generale dell’Arpa Friuli Venezia Giulia, Luca Marchesi, e il responsabile del report sulle Emissioni di gas serra 1990 ...

Ambiente - il riuso abbatte lo smog : +45.000 tonnellate di Gas serra : Sette milioni di prodotti riutilizzati hanno contribuito alla riduzione di 45.000 tonnellate di gas serra e 30.000 chili di emissioni di particolato solo nell’ultimo anno, pari alle emissioni di particolato generate dall’uso di circa tre miliardi di sigarette. Lo evidenzia un’indagine scientifica con la metodologia Lca (“Life cycle assessment”), condotta da Mercatino srl, importante realta’ italiana nel ...

Gas serra - California fa causa a Trump : 5.05 Una coalizione di 18 stati guidati dalla California, oltre al District of Columbia, ha fatto causa all'amministrazione Trump contro l'allentamento dei vincoli sulle emissioni di auto e bus da parte dell'Agenzia per la tutela ambientale (Epa). Una mossa che rischia di dividere il mercato Usa dell'auto. La California ha minacciato una causa anche contro l'Epa se cancellerà l'esenzione garantita dall'amministrazione Obama che consente agli ...

Giornata Mondiale della Terra - BCFN : “Lo spreco alimentare vale l’8% delle emissioni di Gas serra globali” : Le risorse naturali della Terra? Ce le stiamo letteralmente mangiando! Nel 2017 abbiamo consumato più risorse naturali di quante il Pianeta fosse in grado di rinnovarne in un anno. A partire dal 3 agosto, infatti, abbiamo vissuto “a credito”, usando cioè risorse che non sono mai più state rimpiazzate. Buona parte delle stesse sono servite per produrre cibo, anche se poi 1/3 di quegli alimenti è stato gettato o sprecato generando circa l’8% ...

Milano. Obiettivo la diminuzione del 20% di emissioni di Gas serra entro il 2020 : È stata approvata dalla Giunta Sala la proposta di Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) che nelle prossime settimane sarà