Gallicano nel Lazio Giù da un cavalcavia morti i gemelli Checco e Bruno Grilli

Grosso albero si schianta a Gallicano nel Lazio. Non ci sono feriti : L’albero è caduto sul manto stradale Roma – Sulla strada Provinciale 51A Maremmana Seconda si è abbattuto un Grosso albero. L’alto fusto è caduto intorno alle 11.30, schiantandosi sui cavi della linea telefonica pubblica nel Comune di Gallicano nel Lazio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nella caduta l’albero ha occupato le due carreggiate. Non ci sono autovetture coinvolte. Per effettuare l’intervento ...