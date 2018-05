Galaxy Note 9 con Exynos 9810 appare in un nuovo benchmark e mostra i muscoli

Bozza di sfida tra Samsung Galaxy Note 9 e S9 : potenza a confronto su GeekBench : Mancano circa tre mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Note 9, eppure in queste ore si parla già del potenziale di un device destinato in qualche modo a condizionare gli equilibri del mercato smartphone, almeno per quanto concerne la fascia alta del mercato. Vedere per credere il fatto che oggi 26 maggio possiamo prendere in esame i valori emersi da un primissimo avvistamento del device su GeekBench. Rigorosamente con ...

Bixby 2.0 avrà tempi di risposta più rapidi su Samsung Galaxy Note 9 : Bixby 2.0, la prossima major release dell'assistente digitale di Samsung, garantirà tempi di risposta più rapidi sul prossimo Galaxy Note 9. Bixby 2.0, accanto a nuove feature di assistenza vocale, introdurrà processi linguistici migliorati sotto il profilo della naturalezza, una più elevata capacità di resistere ai rumori (senza essere quindi indotto in errore) e tempi di risposta più rapidi. L'articolo Bixby 2.0 avrà tempi di risposta più ...

Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9 : c’entrano Galaxy X e S10 : Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9, anche per quel che riguarda la commercializzazione. Se finora gli esponenti costitutivi della serie sono stati dati alla luce tra la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre, come ormai tradizione ci aveva abituato, nel corso del 2018 potremmo assistere ad un improvviso cambio di rotta, che cela alle sue spalle un piano preciso. Quanto consistente sarà l'anticipo di cui vi stiamo ...

Samsung affretta i tempi con Galaxy Note 9 per far spazio allo smartphone pieghevole : Il lancio di Samsung Galaxy X, il primo smartphone pieghevole, potrebbe scombinare tutti i piani di Samsung, che starebbe anticipando tutte le presentazioni dei propri flagship. L'articolo Samsung affretta i tempi con Galaxy Note 9 per far spazio allo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S10 si “sfidano” per il sensore di impronte integrato nel display : In casa Samsung potremmo dover attendere Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus per vedere il sensore di impronte integrato nel display. Secondo le ultime, Galaxy Note 9 potrebbe disporre di un classico sensore posizionato sul retro. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S10 si “sfidano” per il sensore di impronte integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio : Moto G5s - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 11 maggio su store online sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Motorola Moto G5s. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio: Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e altri proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note9 su Geekbench : Snapdragon 845 - 6GB RAM e dual SIM : Appare su Geekbench il Galaxy Note9 con Snapdragon 845 e 6GB di RAM, ma non è la sola notizia dell’atteso flagship Samsung. Un rendering trapelato grazie ad Ice universe mostra la somiglianza con il modello dello scorso anno e l’utilizzo di due SIM oltre alla quanto mai ovvia S Pen. Lancio effettivamente anticipato? Galaxy Note9, quante novità L’emergere di tante notizie sul Galaxy Note9 dimostra che c’è fermento a Seul e ...

Samsung Galaxy Note 9 mostra i muscoli su Geekbench con Snapdragon 845 : La versione USA di Samsung Galaxy Note 9 ha fatto visita alla nota piattaforma di benchmark Geekbench, confermando la presenza dio uno Snapdragon 845. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 mostra i muscoli su Geekbench con Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : il design assomiglia molto al Note 8? L’immagine render ufficiosa : Un immagine render ufficiosa del Galaxy Note 9 potrebbe dimostrare che il design definitivo di questo smartphone sarà molto simile a quello del Galaxy Note 8.Come molti di voi sanno già Samsung punta su due linee di stinte di smartphone top di gamma: la classica ovvero la gamma Galaxy S, e quella per utenti che utilizzano gli smartphone per attività più complesse (anche il lavoro) la gamma Galaxy Note.La gamma Galaxy Note si differenzia ...

Secondo un’immagine render il Samsung Galaxy Note 9 assomiglierebbe al precedessore : Stando a un'immagine pubblicata da Ice Universe su Twitter, il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe vantare un design molto simile a quello del Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Secondo un’immagine render il Samsung Galaxy Note 9 assomiglierebbe al precedessore proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note9 - Galaxy S10 e Galaxy X : uscita e specifiche (rumor) : L’azienda sudcoreana si prepara ad un fine 2018 e un inizio 2019 che probabilmente non dimenticheremo facilmente grazie all’introduzione di tre modelli che dovrebbero portare diverse novità tecnologiche a partire dal Samsung Galaxy Note9 che dovrebbe essere il primo device ad essere dotato di sensore di impronte digitali sotto il display. A seguire il lancio del Note sarà il modello del decennale, il Galaxy S10 che dovrebbe essere ...

Samsung Galaxy Note 8 - Mate 10 Lite e iPhone 6 nelle offerte Trony : prezzo dal 4 maggio : Saranno disponibili fino al prossimo 10 maggio, solo ed esclusivamente online, le nuove offerte Trony che tra gli altri device, consentiranno di acquistare un Samsung Galaxy Note 8, un Huawei Mate 10 Lite o un iPhone 6 a prezzo più basso rispetto a quelli che sono gli standard della famosissima catena. Proviamo ad analizzare pertanto le singole promozioni, in modo tale da capire se valga la pena procedere, oppure se è possibile individuare altre ...