Fuma 15 sigarette al giorno da 30 anni ma vuole smettere | ecco l' identikit del fumatore

Sigarette - Fuma il 45% delle donne. E i tumori tornano a crescere : Aumentano le malattie correlate al tabacco nella popolazione femminile. Se il tasso di fumatori fra gli uomini continua a scendere quello delle fumatrici è invece tornato a salire. E nuovi dati indicano che il rischio è perfino sottostimato. Lo svela un’ampia indagine promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi e condotta da AstraRicerche: a fumare è il 45% delle donne, il 38,6% lo fa tutti i giorni. Più di quanto si pensi, insomma, e l’impatto ...

Coldiretti : in Italia si Fumano circa 4 - 4 miliardi di sigarette contraffatte o contrabbandate all’anno : In Italia si fumano circa 4,4 miliardi di sigarette contraffatte o contrabbandate all’anno che alimentano la criminalità e tolgono alle casse dello Stato introiti fiscali pari a circa 809 milioni di euro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha promosso l’Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare su dati KPMG, in riferimento all’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caserta contro una banda accusata ...

"Fumare è una scelta" / Muore per le sigarette : la volta pro-multinazionali dopo i risarcimenti : "Fumare è una scelta" , Muore per le sigarette ma non ha diritto al risarcimento. Questo non è previsto per il fumatore che si ammala di tumore, la sentenza arriva dalla Cassazione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:39:00 GMT)

"FumaRE È UNA SCELTA" / Muore per le sigarette : niente risarcimento - la legge Comunitaria : "Fumare è una scelta" , Muore per le sigarette ma non ha diritto al risarcimento. Questo non è previsto per il fumatore che si ammala di tumore, la sentenza arriva dalla Cassazione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:58:00 GMT)

"Fumare è una scelta" / Muore per le sigarette - ma non ha diritto al risarcimento : "Fumare è una scelta" , Muore per le sigarette ma non ha diritto al risarcimento. Questo non è previsto per il fumatore che si ammala di tumore, la sentenza arriva dalla Cassazione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:30:00 GMT)

Il fumo delle sigarette entra anche nei luoghi in cui è vietato Fumare : Abbiamo tante volte parlato delle sigarette e dei pericoli che si corrono ogni volta che si accende una sigaretta, a causa delle sostanze tossiche sprigionate che mettono a rischio non solo chi inala il fumo, ma anche chi deve subire il fumo passivo, aumentando notevolmente le probabilità di dover fare i conti con patologie molto gravi che mettono in serio pericolo la salute. Un video mostrato qualche giorno fa mostrava la differenza tra un ...