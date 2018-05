Froome vince il Giro d’Italia | ma sui social è bufera! Le dichiarazioni di un corridore

A Cervinia vince Nieve - ma il Giro 101 è di Chris Froome : Ultima tappa di montagna ricca di emozioni. Il Giro è di Froome, primo inglese nella storia a vincere la Corsa Rosa. Crolla il francese Pinot che da l'addio al podio. Domani la passerella finale nel ...

Giro d'Italia - Nieve vince la 20a tappa. Froome vicino alla vittoria finale : Chris Froome ha messo le mani sulla 101esima edizione del Giro d'Italia. Il ciclista inglese, che ha compiuto 33 anni domenica scorsa, con la grandissima tappa di ieri ha effettuato una rimonta ...

Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 - è il primo britannico della storia. Formolo e Pozzovivo - record-bis per l’Italia. Super Elia Viviani : Giro d’Italia 2018, Chris Froome è il primo britannico della storia a vincere la corsa Rosa Chris Froome ce l’ha fatta. Il campione britannico dopo la leggendaria impresa di ieri, oggi s’è difeso senza perdere mai un metro da Tom Dumoulin che anzi alla fine sul traguardo di Cervinia ha ceduto altri 6 secondi. Il gigante olandese, vincitore dello scorso anno (era stato il primo olandese della storia a ...

Giro d’Italia – Froome super a Bardonecchia - il ds Cioni svela il segreto vincente : “chissà se ci copiano anche questo…” : Froome super nella tappa di Bardonecchia: il ds Cioni svela il segreto vincente del britannico e del Team Sky Incredibile impresa ieri di Chris Froome nel tappone di montagna di Bardonecchia. Il britannico del Team Sky ha trionfato nella 19ª tappa del Giro d’Italia 101, prendendosi anche la maglia rosa di leader della classifica, lasciando oltre 30 minuti di gap a Simon Yates. Alle spalle di Froome, in classifica generale, Tom Dumoulin, a ...

Froome : "Mai fatto nulla del genere. Per vincere il Giro serve qualcosa di straordinario" : Per la prima volta in maglia rosa Chris Froome ha scelto gli effetti speciali: 'No, non ho mai fatto nulla del genere, attaccando da così lontano. Ma ogni giorno che passa mi sento sempre meglio'. E ...

Giro d'Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un'impresa e fa saltare il banco - crollano Froome e Dumoulin : Un successo emozionante e travolgente quello del giovanissimo inglese che sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo. Male Dumoulin che perde oltre 40 secondi, ancora peggio Chris Froome ...

VIDEO Chris Froome vince sullo Zoncolan! Yates in rosa - Aru affonda : gli highlights di una tappa pazzesca al Giro d’Italia : Chris Froome ha vinto sullo Zoncolan conquistando la tappa più bella del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha piazzato l’allungo a circa tre chilometri dal traguardo, Simon Yates si è ben difeso e ha guadagnato secondi preziosi su Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo si è salvato con il cuore e lotterà per il podio, Fabio Aru è letteralmente sprofondato. Di seguito il VIDEO con gli highlights della quattordicesima tappa con la salita più ...

Chris Froome può vincere il Giro d’Italia 2018 : il fenomeno ritrovato. Vola in salita e a cronometro può fare la differenza : Ha dimostrato cosa significa essere fuoriclasse, ha ribadito ancora una volta tutta la sua potenza, ha messo sulla strada tutto il cuore e la grinta di cui era dotato, non ha voluto lasciare nulla di intentato e ha ruggito come solo un vero campione sa fare. Chris Froome, contro tutto e tutti, ha mostrato i muscoli e ha sciorinato una prestazione ai limiti dell’umano con la quale ha illuminato il Giro d’Italia nella tappa regina: il ...