Daniel(Red Bull) partirà davanti a tutti nel Gp di. L'australiano,alla secondadella carriera dopo quella ottenuta due anni fa proprio a Montecarlo, precede Vettel e Hamilton. Quarto crono per Raikkonen. Poi Bottas, Alonso, Sainz e Gasly. Incidente per Verstappen (Red Bull) nella terza sessione di libere che costringe così l'olandese a rinunciare alle qualifiche, in quanto il team non riesce a sostituire il cambio in tempo utile. Partirà in fondo alla griglia. Nella Q2 esce a sorpresa Hulkenberg.(Di sabato 26 maggio 2018)