Formula 2 | vittoria di Fuoco a Monaco in Gara 2

Formula 1 : GP Azerbaigian - rocambolesca vittoria di Hamilton davanti a Raikkonen. Vettel sbaglia un sorpasso e finisce 4° : Lewis Hamilton su Mercedes vince il GP di Formula 1 dell'Azerbaijan : per il campione del Mondo inglese si tratta del primo successo stagionale, il 63esimo in carriera. vittoria importantissima per Hamilton , che ha approfittato nel finale di un errore del ferrarista Vettel , tentativo ...

Il pilota del team DS Virgin Racing Sam Bird ha vinto l'ultimo round del Campionato di Formula E, a Roma: per il pilota britannico si tratta della settima vittoria nella categoria, che lo porta con la squadra al secondo posto nelle due classifiche. Bird, che ha corso con DS in tutte le 40 gare di