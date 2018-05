Formula 2 | Antonio Fuoco vince la Sprint Race del GP Monaco a Montecarlo

Formula 2 : Antonio Fuoco sul podio in Gara 1 a Baku : Al termine di 29 giri molto intensi Antonio Fuoco ha chiuso terzo a Baku, sede della seconda tappa del campionato FIA Formula 2. Una qualifica sfortunata, conclusa in 12° posizione a causa di una sospensione con bandiera rossa che ha anticipato il termine della sessione, non ha impedito a Fuoco una rimonta molto consistente, che […] L'articolo Formula 2: Antonio Fuoco sul podio in Gara 1 a Baku sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...