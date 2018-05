Formula 1 | Hamilton dopo qualifiche a Monaco | ' Hamilton | ' Abbiamo fatto il possibile | ma

Formula 1 - Vettel e la sorprendente apertura su Hamilton in Ferrari Video : Siamo ormai entrati ufficialmente nella settimana che portera' la Formula 1 verso il Gran Premio di Monaco [Video], che scattera' domenica 27 maggio alle ore 15:10. Come da tradizione, gli appuntamenti con la corsa monegasca si aprono in anticipo perché, tra show-business e glamour, il mercoledì è dedicato alle conferenze stampa di rito dei piloti, mentre il giovedì le vetture sono gia' in pista per le prime prove libere. A partire dal sabato, ...

Formula 1 - Hamilton : 'Io in Ferrari? In futuro non con Vettel' : 'Sono pronto a gareggiare con tutti. In questo sport vuoi sempre lottare con i migliori, come Seb, Button e Alonso, perché ti aiuta a crescere e arrivare al limite anche se sono nella tua squadra, perché ti spingono al limite e ti tirano fuori il ...

Formula 1 - Hamilton : 'Rinnovo? Non c'è fretta. Forse aspetto per lasciarvi il dubbio' : In questo sport vuoi sempre lottare con i migliori, anche se sono nella tua squadra, perché ti spingono al limite e ti tirano fuori il lato migliore ed il lato peggiore. La Ferrari ha Raikkonen, che ...

Formula Uno - Vettel : 'Hamilton in Ferrari? Mi piacerebbe' : TORINO - ' Hamilton con me in Ferrari? Non mi dispiacerebbe, ma sono felice del rapporto con Raikkonen '. Così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari , nel corso della tradizionale conferenza stampa ...

Formula 1 - mercato piloti Ferrari : Vettel lancia la bomba su Hamilton : La stagione di Formula 1 sta regalando grandi emozioni, in particolar modo continua il sempre più avvincente duello tra Ferrari e Mercedes, la Rossa aveva iniziato la stagione in modo importante, poi un calo e qualche errore di troppo nelle ultime gare, ad approfittarne è stato il campione del mondo Lewis Hamilton che adesso guida la classifica generale. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sul mercato piloti del futuro, ecco le ...

Formula 1 - Hamilton : 'Per il rinnovo del contratto non c'è fretta' : 'Il rinnovo del contratto con la Mercedes? Non ci sono punti spinosi o di disaccordo, semplicemente non abbiamo fretta'. È la precisazione del campione del mondo Lewis Hamilton riguardo al suo futuro con la scuderia tedesca durante la conferenza stampa che precede il Gp di Montecarlo. 'Non sto discutendo con nessuno, nè sto valutando altre proposte, ...

Formula1 Hamilton : "In squadra con Vettel? Forse un giorno a Le Mans.." : Divisi da 17 punti in classifica, a favore dell'inglese, e seduti affiancati. Così Hamilton e Vettel si sono presentati alla conferenza stampa del GP di Montecarlo, anticipata al mercoledì come vuole ...

Formula1 - Montmelò : Hamilton se la ride felice : "Trovato il feeling giusto" : E così Hamilton allunga nel mondiale con un 1-2 notevole fra Baku e il Montmelò, dove si impone in modo perentorio, portando a 17 punti il suo vantaggio in classifica su Vettel, solo 4° dopo una ...

Formula 1 Spagna - dominio Hamilton e Ferrari deludente : come cambia la classifica piloti : Formula 1 Spagna – Si è concluso il gran premio di Spagna di Formula 1, dominio di Hamilton e Ferrari non entusiasmanti. Se la fortuna lo aveva baciato a Baku, questa volta Hamilton il successo se lo costruisce mattoncino su mattoncino, tagliando il traguardo con un vantaggio enorme sul compagno di squadra Bottas, che incornicia la giornata della Mercedes completando la doppietta. Niente Ferrari sul podio, l’errore commesso dai meccanici ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp di Spagna : carambola al via - male le Ferrari : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna : In solitaria, con oltre 20 secondi di vantaggio sul compagno Bottas: Vettel è arrivato quarto The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna appeared first on Il Post.

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ F1 gara live : ha vinto Hamilton - doppietta Mercedes - Vettel solo quarto : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: ordine d'arrivo, vincitore e podio della quinta gara della stagione (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:41:00 GMT)

Formula 1 - Ferrari a caccia di Hamilton : la diretta del Gp di Spagna : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Al Gp Spagna 2018 Hamilton in pole position : ottimo risultato per le Haas : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: Hamilton in pole position e Bottas secondo: seconda fila tutta per la Ferrari.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:52:00 GMT)