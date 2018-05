Formula 1 | GP Monaco | per Ricciardo la pole della rivincita

Formula 1 - Hamilton dopo qualifiche a Monaco : 'Hamilton : 'Abbiamo fatto il possibile - ma posizione buona' : "E' stata una buona sessione, sapevamo che non saremmo stati i più veloci e abbiamo fatto il meglio possibile. Cercheremo di combattere domani. La macchina è comunque in una buona posizione. Non è ...

Formula1 - Daniel Ricciardo conquista la pole al Gp di Monaco - Sebastian Vettel secondo : Uno strepitoso Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gran Premio di Monaco segnando il miglior tempo con 1'10'810. Sebastian Vettel è riuscito a rimanere in prima fila, ma ha dovuto ...

Formula 1 - Ricciardo dopo la pole a Monaco : 'Volevo vedere il mio nome al top e così è stato' : "E' andata bene per tutto il fine settimana, in ogni sessione siamo stati più veloci, ho costruito il mio giro passo dopo passo e mi sono anche divertito". Con il suo consueto sorriso Daniel Ricciardo ...

Formula Uno : Ricciardo in pole a Monaco : 16.06 Daniel Ricciardo (Red Bull) partirà davanti a tutti nel Gp di Monaco. L'australiano,alla seconda pole della carriera dopo quella ottenuta due anni fa proprio a Montecarlo, precede Vettel e Hamilton. Quarto crono per Raikkonen. Poi Bottas, Alonso, Sainz e Gasly. Incidente per Verstappen (Red Bull) nella terza sessione di libere che costringe così l'olandese a rinunciare alle qualifiche, in quanto il team non riesce a sostituire il cambio ...

