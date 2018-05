FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018 F1 qualifiche live | Verstappen | croce e delizia della

ilsussidiario

: Incidente per @Max33Verstappen ?????? L’olandese a muro ????? a 3 minuti al termine delle #FP3 ?? ???? #SkyMotori ??… - SkySportF1HD : Incidente per @Max33Verstappen ?????? L’olandese a muro ????? a 3 minuti al termine delle #FP3 ?? ???? #SkyMotori ??… - SkySportF1HD : Le @redbullracing continuano a volare ?? È sfida Daniel vs Max ?????????? @ValtteriBottas in testacoda, alettone danneggi… - SkySportF1HD : #Ricciardo nel finale firma il miglior tempo ?? È il più veloce al termine delle #FP3 ???? Incidente per #Verstappen… -

(Di sabato 26 maggio 2018)1 F1e FP3del Gpa Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) . MaxRed Bull: sin dal giovedì il pilota olandese ha dimostrato di avere il passo giusto per lottare per la pole position in qualifica e per la vittoria in gara, l'esuberante figlio di Jos non riesce proprio ad alzare il piede dall'acceleratore anche quando non è necessario tirare alla morte. Nei minuti conclusiviFP3ha distrutto l'avantrenosua RB14 andando a muro in uscita dalla chicane delle Piscine dopo aver schivato la Renault di Sainz che procedeva a rilento.