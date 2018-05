Fitness | tonificare con l’elettrostimolazione 2 0

vanityfair

: Il circuito che ti proponiamo è composto dai migliori esercizi per addominali scolpiti. Questo workout ti aiuterà a… - DietaMelarossa : Il circuito che ti proponiamo è composto dai migliori esercizi per addominali scolpiti. Questo workout ti aiuterà a… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Quando sentite la parola elettrostimolazione, forse vi viene in mente la metodologia passiva tanto in voga negli anni Ottanta. Quei tool che venivano proposti durante le televendite e che promettevano dii muscoli senza il minimo sforzo. Ecco, cancellate questo concetto, perché quando parliamo di sistema EMS (electro muscle stimolation) intendiamo la sua evoluzione 2.0. Ovvero un macchinario che tonifica i muscoli in 20 minuti di allenamento con un trainer dedicato e che consente in un minor tempo di sollecitare le fasce muscolari al cento per cento, cosa che non succede facendo sollevamento pesi in palestra. Insomma, con il metodo Total Body Stimulation di Body Miha Bodytec in venti minuti eseguite l’equivalente di un workout di 90 minuti in palestra ad alta intensità, con risultati visibili già dopo 4/5 sedute. Come funziona: Sotto la guida di un personal trainer si ...