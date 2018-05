Fiori nelle buche stradali | il video della consigliera comunale scatena la battaglia sui

Ferragosto floreale nelle Fiandre : dal tappeto di Fiori di Bruxelles ai giardini botanici della regione : Dal 16 al 19 agosto la Grand Place di Bruxelles tornerà a riempirsi dei colori del tradizionaletappeto di fiori, realizzato con oltre 500.00 begonie dagli orticoltori della vicina Gent. Il tema scelto per questa edizione guarda per la prima volta all’America Latina ed in particolare alla regione di Guanajuato, in Messico. nelle stesse giornate, la mostra floreale open-air Monuments of Unesco in Flowers celebra il 20° anniversario ...