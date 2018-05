Fiorentina-Brescia 3-1 | Finale Coppa Italia calcio femminile | dominio delle Viola a

oasport

(Di sabato 26 maggio 2018) E’ dellal’ultimo trofeo di questa stagione del(2017-2018). Lehanno centrato il successo nelladicontro il, con il punteggio di 3-1, vendicando il ko della Superna, sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). Le reti sono state siglate da Ilaria Mauro all’11’, Tatiana Bonetti al 26′ e Patrizia Caccamo al 43′, per le gigliate, mentre per le Rondinelle la firma è stata di Cristiana Girelli al 72′. Un match gestito in lungo ed in largo dalla formazione allenata dalla coppia Sauro Fattori/Antonio Cincotta, che ha così suggellato und’annata di grande qualità, bissando il trionfo dell’anno passato sempre contro le biancoblu. Troppo stanche le Leonesse, dopo lo spareggio Scudetto perso ai rigori contro la Juventus e così, nel giro di sei giorni, la ...