FINE DELL' EURO E Italia a pezzi | a qualcuno può anche far comodo…

Giro d’Italia - impresa d’altri tempi di un Froome leggendario tra lo sterrato del Colle delle FINEstre e il Jafferau : brividi rosa sulle Alpi : Giro d’Italia, storica impresa di Chris Froome nella 19ª tappa della corsa rosa da Venaria Reale al Monte Jafferau: il britannico ha attaccato ad oltre 80km dal traguardo sullo sterrato del Colle delle Finestre e si è preso la prima maglia rosa della sua carriera E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di ...

VIDEO Micidiale attacco di Chris Froome al Giro d’Italia! Frullata stellare sul Colle delle FINEstre - fuga solitaria di 80 chilometri? : Chris Froome sta riscrivendo la storia del ciclismo. Il capitano del Team Sky è scattato a 80 chilometri dal traguardo nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018: dopo aver fatto lavorare i suoi compagni di squadra, staccando fin da subito la maglia rosa Simon Yates, il britannico è scappato via in solitaria all’inizio dello sterrato del Colle delle Finestre. Una Frullata Micidiale del 33enne che ha messo in ginocchio Tom ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : Froome 1° da solo al Colle delle FINEstre! 19^ tappa : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio).(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle FINEstre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

VIDEO Simon Yates in crisi nera sul Colle delle FINEstre! La maglia rosa arranca e si stacca dai big : Simon Yates è andato in crisi nera sulle prime rampe del durissimo Colle delle Finestre, la salita principe della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018. La maglia rosa si è subito staccata dagli altri big, a 13 chilometri dalla vetta non ne aveva più e si è dovuto arrendere. Bandiera bianca alzata dal britannico che perde tutti i sogni di gloria. Di seguito il VIDEO della crisi di Simon Yates. (foto Valerio ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates si stacca sul Colle delle FINEstre! Maglia rosa in crisi nera - addio sogni di gloria : Simon Yates è in crisi nera! La Maglia rosa si è già staccata nel corso delle prime durissime pendenze del Colle delle Finestre, la salita principe della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018. Quando mancano ancora tredici chilometri al Gran Premio della Montagna (Cima Coppi di questa edizione della Corsa rosa) e addirittura 88 al traguardo di Bardonecchia, il britannico si è staccato da un gruppo ancora abbastanza nutrito guidato ...

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : Simon Yates staccato sul Colle delle FINEstre! 19^ tappa : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio). Simon Yates si è staccato sulle prime rampe del Colle delle Finestre: la diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia sta rivoluzionando il Giro d’Italia 2018 anche più e prima del previsto. Una salita così lunga e difficile naturalmente può far male a chiunque, ...

Sul Colle delle FINEstre scatta l'assalto a Yates : Una tappa con arrivo in salita, il settimo degli otto di questa edizione. Una tappa, la numero 19, da 185 chilometri e porta il gruppo da Venaria Reale a Bardonecchia. Una tappa, che si svolge ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Colle delle FINEstre e Jafferau - la battaglia delle Alpi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, 185 km da Venaria Reale a Bardonecchia. E’ il vero e proprio tappone Alpino di questa Corsa Rosa, la frazione più dura, anche più di quella dello Zoncolan. Qui non ci sarà davvero mai respiro, si salirà in quota ed emergeranno solo i grandi campioni. 4 le montagne da scalare. Si comincia con il Colle del Lys, GPM di seconda categoria di 13,8 ...

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : il tappone devisivo! Colle delle FINEstre e Jafferau - tutti contro Yates! : Un tappone, di quelli veri. La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 si propone come frazione decisiva dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Tanta salita e soprattutto un Colle delle Finestre molto lontano dal traguardo che potrebbe consentire grande selezione e attacchi anche da lontano, fondamentali per ribaltare eventualmente la classifica. Una giornata tutta da seguire, di cui andiamo a scoprire tutti i ...

Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia : le previsioni meteo della tappa del Colle delle FINEstre. Pioggia in arrivo - può succedere di tutto! : Sarà il giorno della verità? Probabilmente sì, per questo Giro d’Italia 2018. Il cedimento odierno della Maglia Rosa Simon Yates, sull’ultima erta di Pratonevoso, è un segnale che riapre i giochi. L’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa giunge al termine di un frazione con oltre 4000 metri di dislivello. Numeri impressionanti. Il tappone da Venaria Reale a Bardonecchia, lungo 185 km, negli ultimi 92 non concederà un attimo ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin torna a sperare nella maglia rosa. Domani dovrà difendersi sul Colle delle FINEstre - Cervinia più favorevole : “Ieri avevo detto che se avessi avuto le gambe volevo provarci. Le gambe giravano bene ed è stato un successo alla fine. Ci ho provato e finalmente, nell’arco di due settimane, son riuscito a fare la differenza in salita. Per la prima volta in questo Giro stono stato più forte di Yates. Vediamo ora come andranno le prossime due tappe”. Non può che essere soddisfatto Tom Dumoulin dopo la diciottesima tappa del Giro d’Italia, il capitano ...