Finale napoletano Sul set di Sense8 | tra Gomorra e L’amica geniale 

lastampa

: RT @DeliaPagliuca: @grifoncina2009 @Paolo_Bargiggia Poi vorrei capire che c'entra quel finale con hashtag ' andate a lavorare'... Mi sa che… - magiconaples : RT @DeliaPagliuca: @grifoncina2009 @Paolo_Bargiggia Poi vorrei capire che c'entra quel finale con hashtag ' andate a lavorare'... Mi sa che… - caivalentino : guizzo finale e genio italico: un napoletano e un milanese fanno partire un pugliese al governo, con dentro un sar… - DeliaPagliuca : @grifoncina2009 @Paolo_Bargiggia Poi vorrei capire che c'entra quel finale con hashtag ' andate a lavorare'... Mi s… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Il fatto più straordinario è come così tante persone di tutte le età si siano radunate autonomamente, senza nessuna organizzazione, e ora stiano aspettando, stipate in modo più o meno ordinato dietro le transenne. Qualcuno ogni tanto scatta un selfie con gli amici; qualcun altro fa una story per Instagram, raccontando dove si trova. Poi c’è chi all...