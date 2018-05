Fico | La squadra di governo? Tocca a Conte e al Colle

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - vecchio_gufo : #Fico Quando allo stadio cantano l'inno della squadra avversaria. - angelnolimits : Le medaglie di Taicang brillano a Montecitorio Gli azzurri della squadra di marcia saliti sul podio ai Mondiali in… -

(Di sabato 26 maggio 2018) In questo duello per la poltrona di via XX Settembre tra M5s-Lega e Quirinale, arriva il commento del presidente della Camera, Roberto. Il numero uno di Montecitorio di fatto ha mandato un messaggio chiaro al suo stesso partito e al Carroccio che fanno il tifo per l'euroscettico Savona: "Questa è un'interlocuzione tra il Presidente della Repubblica e il presidente incaricato, lasciamo a loro. Poi vediamo. Io spero che si vada avanti". Sulla formazione del, sempreha aggiunto: "In questo momento il presidente del Consiglio incaricato e il Presidente della Repubblica stanno lavorando per riuscire a dare unal Paese. Speriamo che arrivi il prima possibile". Infine a chi gli chiede un parere sull'alleanza tra i grillini e i leghisti per ilrisponde: "Sia Di Maio che Salvini hanno detto che è un contratto, non un'alleanza. Sono due cose molto diverse. Fa ...