Fico al salone del libro di Napoli | ' Bell' iniziativa E che colpo Ancelotti'

Fico al salone del libro di Napoli : 'Bella iniziativa. Ancelotti che colpo' : 'Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico , arrivando al salone del libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Inaugurazione alla quale Fico non ...

All'inaugurazione del Salone del libro di Torino, il presidente della Camera Roberto Fico non commenta il possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma si limita a commentare "Sono ottimista per natura".