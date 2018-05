Feste del Rugby 2018 – Conclusa la prima giornata ad Ancona

Eurowings Festeggia un anno della sua prima base spagnola : Palma di Maiorca : Eurowings è ormai “spagnola” da un anno. Il 25 maggio 2017, la compagnia aerea ha aperto la sua prima sede, in un paese di lingua non tedesca, sull’isola di Maiorca. “Questa base nell’aeroporto della capitale di Palma è stato il primo passo per dare alla nostra compagnia aerea un orientamento europeo”, afferma Oliver Wagner, Eurowings CCO. “Ora siamo la terza compagnia aerea più grande nel trasporto europeo diretto; la nostra previsione è di ...

Moto – Ducati : Ai WDW2018 i Festeggiamenti per i 25 anni del Monster : Nel paddock del WDW2018 un vero e proprio “Monster Village” per ripercorrere la storia della naked sportiva Ducati Prosegue la definizione del programma del WDW2018 che, dal 20 al 22 luglio, vedrà migliaia di Motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, raggiungere il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per festeggiare e condividere la passione per Ducati. Questa decima edizione del raduno sarà un’ulteriore occasione per ...

Swarovski Festeggia i 25 anni dell’orsetto Kris con “Kris Bear I’m big now” [GALLERY] : L’orsetto Kris di Swarovski festeggia i 25 anni con Kris Bear I’m big now Swarovski festeggia i 25 anni dell’orsetto Kris proponendo Kris Bear I’M BIG NOW, una versione di dimensioni maggiori del circa 200 percento rispetto alle versioni precedenti. Realizzato per la prima volta nel 1993, questo simpatico personaggio è stato proposto in differenti varianti fino ad arrivare a questa straordinaria creazione celebrativa interamente ...

Bob Dylan Day a Forlì il 25 maggio per Festeggiare il compleanno del cantautore : Venerdì 25 maggio 2018 si terrà il Bob Dylan Day a Forlì per festeggiare il compleanno del cantautore, il giorno dopo il compimento dei suoi 77 anni. Sarà una giornata fatta di tributi musicali, conferenze, dibattiti, una mostra fotografica e un djset. Bob Dylan Day: così Forlì festeggia il compleanno del cantautore Il Bob Dylan Day forlivese nasce da un progetto di Samuele Conficoni con la collaborazione di Marco ...

Feste del RUGBY 2018 - ANCONA VA IN META CON LA SICUREZZA FERROVIARIA : ANCONA " Veicolare il RUGBY e i propri valori all'interno del mondo scolastico ed allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di SICUREZZA in ambito ferroviario con l'obiettivo di raggiungere un numero sempre più cospicuo di giovani ...

Feste del Rugby 2018 – Ad Ancona l’evento per migliaia di bambini : Feste del Rugby 2018: “andiamo in meta con la sicurezza ferroviaria”. ANSF-POLFER-FIR di nuovo in campo insieme Veicolare il Rugby e i propri valori all’interno del mondo scolastico ed allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di sicurezza in ambito ferroviario con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più cospicuo di giovani rugbisti. E’ questa la mission delle “Feste del Rugby” che, venerdì 25 e ...

Feste del Rugby 2018 – : Feste del Rugby 2018: “andiamo in meta con la sicurezza ferroviaria”. ANSF-POLFER-FIR di nuovo in campo insieme Veicolare il Rugby e i propri valori all’interno del mondo scolastico ed allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di sicurezza in ambito ferroviario con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più cospicuo di giovani rugbisti. E’ questa la mission delle “Feste del Rugby” che, venerdì 25 e ...

La sfilata con le majorettes per Festeggiare i 10 anni delle "Scarlet Stars" a Peveragno : Domenica 27 maggio il gruppo delle majorettes di Peveragno, in provincia di Cuneo, festeggerà come associazione sportiva dilettantistica The Scarlet Stars , «Le Stelle Scarlatte», il decimo anno dalla ...

Le imprese italiane del lusso vanno alla grande. Ma è meglio non Festeggiare : La notizia in poche righe: l’Italia è il primo paese al mondo per quantità e qualità delle imprese del lusso. Nella classifica Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2018, diffusa sulla base delle vendite consolidate 2016, il paese che si appresta a varare il suo primo governo saldamente populista e

All’asta i lampadari del Salone delle Feste di Lorenzo Live 2018 : tutti i dettagli : I lampadari del Salone delle Feste di Lorenzo Live 2018 finiscono all'asta. I 13 oggetti saranno messi in vendita per devolvere il ricavato in beneficenza. Le aste sono state avviate il 21 maggio scorso in occasione della 50esima data che ha tenuto all'Arena di Verona per il supporto di Oh, vita! con il quale è tornato in tour a partire dal Mediolanum Forum di Assago. Sarà CharityStars a battere le aste benefiche online, che si ...

22 maggio 2018 : KAMUT® Festeggia la Giornata Mondiale della Biodiversità : In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità – che si celebra oggi – KAMUT® ricorda l’importanza della diversità biologica, ossia la coesistenza di specie diverse di organismi viventi, per l’equilibrio dell’ecosistema. Istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Biodiversità è un momento di riflessione sul valore di questa eterogeneità per il mondo vegetale, animale e dei sistemi acquatici, e sui possibili ...

I Festeggiamenti della Juve e la rabbia del Napoli : una vergogna che arriva da lontano e coinvolge tutti! : La cultura sportiva nel nostro paese non è ancora arrivata a livelli accettabili: eventi poco edificanti e “scuse” assurde per pulirsi la coscienza Cultura sportiva e non solo sportiva. Questa la chiave di lettura delle recenti vicende che stanno facendo molto discutere relativamente al mondo del pallone. Il Napoli ha inveito in maniera furiosa contro quanto visto durante i festeggiamenti della Juventus di ieri sera. Va subito ...

A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i Festeggiamenti per lo Scudetto : cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. I The post A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto: cinque persone si sono ferite appeared first on Il Post.

Le foto dei Festeggiamenti della Juventus : Per lo Scudetto e per l'ultima partita con la squadra di Stephan Lichtsteiner, Kwadwo Asamoah e soprattutto Gianluigi Buffon The post Le foto dei festeggiamenti della Juventus appeared first on Il Post.